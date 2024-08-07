В Пермском крае отца обвинили в истязании сыновей

За истязание своих детей будут судить жителя Краснокамска в Пермском крае. Сыновей у ранее судимого мужчины уже забрали, сообщили следователи.
«Ранее неоднократно судимый мужчина ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию двух сыновей, допуская при этом жестокое обращение с ними. Используя малозначительные поводы, умышленно причинял малолетним сыновьям физические и психические страдания путем систематического нанесения им побоев и совершения иных насильственных действий», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Сейчас дети преданы под опеку родственникам.
В отношении отца возбудили уголовное дело по пунктам «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Вопрос о виновности и виде наказания решит суд.
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