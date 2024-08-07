07 августа 2024

В Пермском крае отца обвинили в истязании сыновей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина избивал своих сыновей
Мужчина избивал своих сыновей Фото:

За истязание своих детей будут судить жителя Краснокамска в Пермском крае. Сыновей у ранее судимого мужчины уже забрали, сообщили следователи.

«Ранее неоднократно судимый мужчина ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию двух сыновей, допуская при этом жестокое обращение с ними. Используя малозначительные поводы, умышленно причинял малолетним сыновьям физические и психические страдания путем систематического нанесения им побоев и совершения иных насильственных действий», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Сейчас дети преданы под опеку родственникам.

В отношении отца возбудили уголовное дело по пунктам «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Вопрос о виновности и виде наказания решит суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За истязание своих детей будут судить жителя Краснокамска в Пермском крае. Сыновей у ранее судимого мужчины уже забрали, сообщили следователи. «Ранее неоднократно судимый мужчина ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию двух сыновей, допуская при этом жестокое обращение с ними. Используя малозначительные поводы, умышленно причинял малолетним сыновьям физические и психические страдания путем систематического нанесения им побоев и совершения иных насильственных действий», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Сейчас дети преданы под опеку родственникам. В отношении отца возбудили уголовное дело по пунктам «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Вопрос о виновности и виде наказания решит суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...