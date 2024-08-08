Появились кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в районе Курской области

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области был уничтожен полевой боекомплект ВСУ. Соответствующие кадры разместили Минобороны РФ.
На видео зафиксирован момент взрыва боекомплектов в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен гаубицей Д-30.
Курская область была атакована украинскими силами 6 августа. Российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников, а также нескольких ракет HIMARS.
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