Появились кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в районе Курской области

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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области был уничтожен полевой боекомплект ВСУ. Соответствующие кадры разместили Минобороны РФ.

На видео зафиксирован момент взрыва боекомплектов в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен гаубицей Д-30.

Курская область была атакована украинскими силами 6 августа. Российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников, а также нескольких ракет HIMARS.

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В Курской области был уничтожен полевой боекомплект ВСУ. Соответствующие кадры разместили Минобороны РФ. На видео зафиксирован момент взрыва боекомплектов в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен гаубицей Д-30. Курская область была атакована украинскими силами 6 августа. Российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников, а также нескольких ракет HIMARS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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