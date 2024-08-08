Появились кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в районе Курской области

08 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области был уничтожен полевой боекомплект ВСУ. Соответствующие кадры разместили Минобороны РФ. На видео зафиксирован момент взрыва боекомплектов в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен гаубицей Д-30. Курская область была атакована украинскими силами 6 августа. Российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников, а также нескольких ракет HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области был уничтожен полевой боекомплект ВСУ. Соответствующие кадры разместили Минобороны РФ. На видео зафиксирован момент взрыва боекомплектов в приграничном районе Курской области. Удар был нанесен гаубицей Д-30. Курская область была атакована украинскими силами 6 августа. Российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников, а также нескольких ракет HIMARS.