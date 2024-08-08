В центре Екатеринбурга известный офисник затопило кипятком

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа затопило кипятком офисы на Ленина, 69/2 в «Городке чекистов». Из-за прорыва трубы работники оказались по колено в кипятке, а кто-то оставил свои ноутбуки под водой. Об этом рассказали в ТСЖ.
«Прорвало ночью магистральную трубу, которая проходит между К2 и гостиницей Исеть. Мне позвонила арендатор одного из помещений, которое ближе к Исети, и пока мы пытались дозвониться до ЕТК, там затопило вообще весь подвал кипятком», — передает E1.ru сообщение от ТСЖ. Отмечается, что на данный момент воду откачали, но сроки исправления поломки неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТСЖ и ЕТК. На момент публикации ответ получить не удалось.
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