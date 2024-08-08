В центре Екатеринбурга известный офисник затопило кипятком

В центре Екатеринбурга затопило кипятком дом «Городка чекистов»

08 августа 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Потоп произошел из-за прорыва магистральный трубы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 7 августа затопило кипятком офисы на Ленина, 69/2 в «Городке чекистов». Из-за прорыва трубы работники оказались по колено в кипятке, а кто-то оставил свои ноутбуки под водой. Об этом рассказали в ТСЖ. «Прорвало ночью магистральную трубу, которая проходит между К2 и гостиницей Исеть. Мне позвонила арендатор одного из помещений, которое ближе к Исети, и пока мы пытались дозвониться до ЕТК, там затопило вообще весь подвал кипятком», — передает E1.ru сообщение от ТСЖ. Отмечается, что на данный момент воду откачали, но сроки исправления поломки неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТСЖ и ЕТК. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа затопило кипятком офисы на Ленина, 69/2 в «Городке чекистов». Из-за прорыва трубы работники оказались по колено в кипятке, а кто-то оставил свои ноутбуки под водой. Об этом рассказали в ТСЖ. «Прорвало ночью магистральную трубу, которая проходит между К2 и гостиницей Исеть. Мне позвонила арендатор одного из помещений, которое ближе к Исети, и пока мы пытались дозвониться до ЕТК, там затопило вообще весь подвал кипятком», — передает E1.ru сообщение от ТСЖ. Отмечается, что на данный момент воду откачали, но сроки исправления поломки неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ТСЖ и ЕТК. На момент публикации ответ получить не удалось.