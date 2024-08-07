В Тазовском районе ЯНАО загорелось здание
Пожарные службы борются с огнем в одном из зданий поселка Тазовский (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «СОВА СКАЗАЛА».
«В Тазовском горит пекарня», — указано в сообщении. Огонь виден на нескольких участках кровли одноэтажного здания.
URA.RU направило запрос на комментарий в окружной департамент гражданской защиты. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре, случившемся в Салехарде. В результате возгорания в балке пострадал пятилетний ребенок.
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