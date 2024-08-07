07 августа 2024

Здание вспыхнуло в Тазовском районе ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тазовском районе ЯНАО загорелось здание
В Тазовском районе ЯНАО загорелось здание Фото:

Пожарные службы борются с огнем в одном из зданий поселка Тазовский (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «СОВА СКАЗАЛА».

«В Тазовском горит пекарня», — указано в сообщении. Огонь виден на нескольких участках кровли одноэтажного здания.

URA.RU направило запрос на комментарий в окружной департамент гражданской защиты. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о  пожаре, случившемся в Салехарде. В результате возгорания в балке пострадал пятилетний ребенок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарные службы борются с огнем в одном из зданий поселка Тазовский (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале «СОВА СКАЗАЛА». «В Тазовском горит пекарня», — указано в сообщении. Огонь виден на нескольких участках кровли одноэтажного здания. URA.RU направило запрос на комментарий в окружной департамент гражданской защиты. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о  пожаре, случившемся в Салехарде. В результате возгорания в балке пострадал пятилетний ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...