Жители Курской области, покинувшие опасные районы, получат по 10 тысяч рублей

08 августа 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители Курской области, пострадавшие от атаки ВСУ, получат по 10 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с председателем Правительства Михаилом Мишустиным было решено выплатить 10 тысяч рублей гражданам, нуждающимся в помощи после атаки ВСУ. Видеозапись заявления опубликована в официальном telegram-канале. «С Председателем Правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — сообщил Владимир Путин в обращении, опубликованном в официальном telegram -канале Кремля. Президент добавил, что будет оценен и весь другой ущерб жителям области и самому региону. Путин поручил властям Курской области провести всю необходимую работу, в том числе по линии МЧС по «утрате имущества и жилья». Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это серьезная войсковая операция ВСУ, к которой противник готовился, скорее всего, не один месяц. А целями украинской армии могут стать Курская АЭС, райцентр в Рыльске или другие российские важные объекты. Слова Шкурлатова передает издание « ВЗГЛЯД ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с председателем Правительства Михаилом Мишустиным было решено выплатить 10 тысяч рублей гражданам, нуждающимся в помощи после атаки ВСУ. Видеозапись заявления опубликована в официальном telegram-канале. «С Председателем Правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — сообщил Владимир Путин в обращении, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля. Президент добавил, что будет оценен и весь другой ущерб жителям области и самому региону. Путин поручил властям Курской области провести всю необходимую работу, в том числе по линии МЧС по «утрате имущества и жилья». Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это серьезная войсковая операция ВСУ, к которой противник готовился, скорее всего, не один месяц. А целями украинской армии могут стать Курская АЭС, райцентр в Рыльске или другие российские важные объекты. Слова Шкурлатова передает издание «ВЗГЛЯД».