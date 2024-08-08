Жители Курской области, покинувшие опасные районы, получат по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с председателем Правительства Михаилом Мишустиным было решено выплатить 10 тысяч рублей гражданам, нуждающимся в помощи после атаки ВСУ. Видеозапись заявления опубликована в официальном telegram-канале.
«С Председателем Правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — сообщил Владимир Путин в обращении, опубликованном в официальном
Президент добавил, что будет оценен и весь другой ущерб жителям области и самому региону. Путин поручил властям Курской области провести всю необходимую работу, в том числе по линии МЧС по «утрате имущества и жилья».
Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это серьезная войсковая операция ВСУ, к которой противник готовился, скорее всего, не один месяц. А целями украинской армии могут стать Курская АЭС, райцентр в Рыльске или другие российские важные объекты. Слова Шкурлатова передает издание «
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