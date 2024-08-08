Пожарные справились с огнем
Пожар на АЗС в селе Фролы около Перми потушен. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет. Ликвидация пожара в 18 часов 49 минут», — заявили в ведомстве журналистам.
Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. Сгорели автозаправочные колонки и навесы над ними.
Сгорели колонки и навес
Причины ЧП выясняются
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