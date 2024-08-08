Под Пермью пожарные потушили АЗС. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные справились с огнем
Пожарные справились с огнем Фото:

Пожар на АЗС в селе Фролы около Перми потушен. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет. Ликвидация пожара в 18 часов 49 минут», — заявили в ведомстве журналистам.

Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. Сгорели автозаправочные колонки и навесы над ними.

Сгорели колонки и навес
Сгорели колонки и навес
Фото:
Причины ЧП выясняются
Причины ЧП выясняются
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар на АЗС в селе Фролы около Перми потушен. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет. Ликвидация пожара в 18 часов 49 минут», — заявили в ведомстве журналистам. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. Сгорели автозаправочные колонки и навесы над ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...