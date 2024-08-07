Власти ХМАО внедряют новый формат жилой застройки в мегапроекте, который одобрил Путин

Власти ХМАО внедряют новый формат жилой застройки на территории научно-технологического центра «Юнити Парк», создание которого поддержал Владимир Путин. По словам вице-губернатора Азата Ислаева, на базе НТЦ создадут локацию, в которой люди смогут одновременно жить и работать в окружении современной инфраструктуры, передает корреспондент URA.RU.
«Перед нами стоит задача создать пример развития строительства северных комфортных городов. Помимо жилищной и социальной инфраструктуры, там будут абсолютно новые подходы к месту жительства. В одной локации будет и место для жизни, и место для работы. Ядром центра станет университетский кампус, который будет включать сопутствующую инфраструктуру, технопарк, где будут производиться уникальные технологические разработки», — сказал Ислаев во время форума «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития».
В целом по региону за 2024 год намерены построить более миллиона квадратных метров жилья. Для сравнения в прошлом году по ХМАО удалось ввести 955 тысяч. При этом до конца 2030 года окружные власти рассчитывают еще расселить 626 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сейчас идет строительство нескольких десятков социальных объектов. Только по линии здравоохранения идет возведение 14 больниц, поликлиник и амбулаторий. А в сфере образования объектов еще больше — 19.
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