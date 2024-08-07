Американка, задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ, признала свою вину

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Карелина переводила деньги на покупку боеприпасов и экипировки
Карелина переводила деньги на покупку боеприпасов и экипировки Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемая в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, признала свою вину. Об этом рассказал адвокат.

«Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, признала свою вину», — передает РИА Новости слова адвоката. Следствие считает, что девушка отправляла деньги ВСУ на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов.

О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемая в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, признала свою вину. Об этом рассказал адвокат. «Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, признала свою вину», — передает РИА Новости слова адвоката. Следствие считает, что девушка отправляла деньги ВСУ на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов. О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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