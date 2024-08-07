Американка, задержанная в Екатеринбурге за помощь ВСУ, признала свою вину

Жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемая в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, признала свою вину. Об этом рассказал адвокат.
«Ксения Карелина, обвиняемая в госизмене, признала свою вину», — передает РИА Новости слова адвоката. Следствие считает, что девушка отправляла деньги ВСУ на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов.
О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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