07 августа 2024

В Сургуте перекроют центральную улицу из-за звездного концерта. Карта

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Центр Сургута перекроют 11 августа из-за звездного концерта
Центр Сургута перекроют 11 августа из-за звездного концерта Фото:

В Сургуте (ХМАО) 11 августа перекроют дороги по Университетской улице и проспекту Ленина. На площади перед сургутским госуниверситетом пройдет фестиваль HOPE ONAIR, где выступят селебрити. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.

«11 августа с 11:00 до 23:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта: по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — говорится в сообщении.

На опен-эйр приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Вход на концерт бесплатный.

Центр Сургута перекроют 11 августа из-за звездного концерта
Центр Сургута перекроют 11 августа из-за звездного концерта
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) 11 августа перекроют дороги по Университетской улице и проспекту Ленина. На площади перед сургутским госуниверситетом пройдет фестиваль HOPE ONAIR, где выступят селебрити. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале. «11 августа с 11:00 до 23:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта: по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — говорится в сообщении. На опен-эйр приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Вход на концерт бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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