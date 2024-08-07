В Сургуте (ХМАО) 11 августа перекроют дороги по Университетской улице и проспекту Ленина. На площади перед сургутским госуниверситетом пройдет фестиваль HOPE ONAIR, где выступят селебрити. Об этом городская администрация сообщила в своем telegram-канале.
«11 августа с 11:00 до 23:00 будет частично перекрыто движение автотранспорта: по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — говорится в сообщении.
На опен-эйр приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Вход на концерт бесплатный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!