07 августа 2024

Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук намерен перезапустить программу расселения аварийного жилого фонда
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук намерен перезапустить программу расселения аварийного жилого фонда Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. Он заявил о перезапуске одного из самых масштабных проектов в регионе на на церемонии награждения, посвященной Дню строителя, передает журналист URA.RU из Ханты-Мансийска.

«Сегодня мы находимся на этапе формирования новых национальных проектов. И один из них, самый важный, конечно, адресован и направлен на строительную отрасль. Это и решение вопроса, связанного с расселением аварийно-жилищного фонда. Это тот приоритет, который для нас является базовым. Сегодня мы работаем над запуском новой программы по расселению аварийного жилья», — прокомментировал глава региона.

По данным URA.RU, программа коснется домов, получивших такой статус до 2022 года, в том числе и фенольных. Сейчас программа на утверждении в Минстрое, ее согласование ожидается к 1 сентября. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму, порядка 80 миллиардов рублей и в течение 5 лет расселить 1,6 тысяч аварийных деревяшек. Новое жилье получат больше 36 тысяч человек.

В Югре есть муниципалитеты, в которых к концу 2024 года избавятся от аварийного фонда. Кухарук привел в пример главу Белоярского района Сергея Маненкова, который поделился со строителями округа своим опытом по расселению. После завершения строительства нового квартала «Молодежный» в Белоярском вопрос с аварийками закроется полностью.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. Он заявил о перезапуске одного из самых масштабных проектов в регионе на на церемонии награждения, посвященной Дню строителя, передает журналист URA.RU из Ханты-Мансийска. «Сегодня мы находимся на этапе формирования новых национальных проектов. И один из них, самый важный, конечно, адресован и направлен на строительную отрасль. Это и решение вопроса, связанного с расселением аварийно-жилищного фонда. Это тот приоритет, который для нас является базовым. Сегодня мы работаем над запуском новой программы по расселению аварийного жилья», — прокомментировал глава региона. По данным URA.RU, программа коснется домов, получивших такой статус до 2022 года, в том числе и фенольных. Сейчас программа на утверждении в Минстрое, ее согласование ожидается к 1 сентября. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму, порядка 80 миллиардов рублей и в течение 5 лет расселить 1,6 тысяч аварийных деревяшек. Новое жилье получат больше 36 тысяч человек. В Югре есть муниципалитеты, в которых к концу 2024 года избавятся от аварийного фонда. Кухарук привел в пример главу Белоярского района Сергея Маненкова, который поделился со строителями округа своим опытом по расселению. После завершения строительства нового квартала «Молодежный» в Белоярском вопрос с аварийками закроется полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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