Почему боец СВО в Богдановиче убил бывшую жену и покончил с собой. Фото

Боец СВО в Богдановиче убил жену и себя, оставив двух дочерей сиротами

08 августа 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

За сутки в Богдановиче случились убийство и суицид Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Богдановиче (Свердловская область) вечером 7 августа участник СВО Константин М. жестоко расправился со своей бывшей супругой Татьяной и ранил ее нового мужа Александра. После этого военный уехал на кладбище и покончил с собой. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность. Корреспондент URA.RU весь день провел на месте событий, о подробностях убийства и суициде, потрясших маленький тихий город, — в материале агентства. Убийство Татьяна была красивой женщиной Фото: соцсети ЧП произошло по ул. Максима Горького, 40 около 19 часов возле дома, в котором проживает мама бойца Вера. В тот вечер у них гостила его младшая дочь. Когда за девочкой приехала ее мать Татьяна, мужчина вышел во двор, каким-то образом у него в руках оказалось охотничье ружье. Сначала он выстрелил в бывшую супругу (развелся с ней три года назад), в затем открыл огонь по черной Kia, в которой сидел ее новый избранник Александр. Последнему повезло, он остался жив. Его лишь ранило осколками от стекла автомобиля. Женщину, которая упала во дворе, Константин добил ножом, после чего сел в свою машину и скрылся. В городе было введен план «Перехват». Свидетели Свидетелями расправы было несколько человек Фото: Илья Московец © URA.RU По одной из версий, расправа могла произойти на глазах у шестилетней дочки супругов. Видели страшную сцену и другие очевидцы. «Слышал два хлопка, вышел, а на улице народу много было. Полицейские стояли, врачи. Слышал еще звуки машины. Возможно, это с места уезжал Костя», — описал трагедию свидетель. Еще одним очевидцем расправы стал немой мужчина. По словам соседа, тот видел, как Константин убивал Татьяну. «Его возили на допрос в полицию. Для этого потребовался сурдопереводчик», — добавил местный житель. Брак Татьяна вышла замуж за неделю до своего убийства Фото: соцсети С Александром Татьяна заключила брак за неделю до своей гибели. Она уже три года как была свободной женщиной, однако, по словам знакомых, будучи в отпусках, бывший муж останавливался у нее в гостях. Татьяна даже якобы обещала дождаться его с фронта и начать все сначала. Однако, когда примерно полгода назад он в очередной раз уехал на СВО, она встретила другого, полюбила и вышла замуж. Это было 2 августа, и, вероятно, послужило основным мотивом убийства. После расправы Александра увезли в больницу и выставили возле палаты охрану: полиция опасалась, что Константин вернется, чтобы добить соперника. «В девятом часу вечера в больницу приехали родственники с обеих сторон. Было человек 15. Были и дочери убитой, девочки все время рыдали», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц ЦРБ. Суицид Тело Константина обнаружили лишь на следующий день, 8 числа, на Старом кладбище. Оно лежало возле одной из могил. На кладбище же был его автомобиль. Он, по данным агентства, был заминирован. Тело солдата нашли на кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU На кладбище журналистов URA.RU встретили родные Константина. Предположительно, один из них был его зятем. Мужчина с криками и ругательствами набросился на репортеров, угрожая избить. Рядом с ним стояла девушка, она рыдала. Позднее к ним приехал еще один родственник. Территория была оцеплена. На въезде стоял экипаж ДПС. Позднее прибыли военные следователи. Рыдающие родные покинули кладбище уже в нетрезвом состоянии — об этом URA.RU рассказал один из присутствующих там. Версии Есть две версии, когда именно мужчина покончил с собой. По первой, это произошло вечером 7-го сразу после убийства экс-супруги — так уверяет источник агентства). По второй, — на следующий день, об этом заявили рабочие, которые заливали могилы бетоном. Трое мужчин видели, как желтая машина заехала на кладбище в составе кортежа. Позже выяснилось, что это был автомобиль солдата. Кладбище было оцеплено разными спецслужбами Фото: Илья Московец © URA.RU «Кого-то хоронили. Он в составе колонны проехал и все. Это было в районе 13 часов. Через некоторое время приехали полицейские и оцепили территорию», — пояснил один из собеседников. Другой сказал, что машину никто из силовиков не преследовал. При этом другой житель уверял, что Константина правоохранители якобы загнали в ловушку на кладбище во время погони. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. У Татьяны и Константина остались две дочери: 13 и 6 лет. Девочки в один день остались сиротами. Кто возьмет опеку над ними, пока неизвестно. Возможно, это сделает Александр. Встретить его в Богдановиче не удалось, как и поговорить с родственниками обоих погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) вечером 7 августа участник СВО Константин М. жестоко расправился со своей бывшей супругой Татьяной и ранил ее нового мужа Александра. После этого военный уехал на кладбище и покончил с собой. По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность. Корреспондент URA.RU весь день провел на месте событий, о подробностях убийства и суициде, потрясших маленький тихий город, — в материале агентства. ЧП произошло по ул. Максима Горького, 40 около 19 часов возле дома, в котором проживает мама бойца Вера. В тот вечер у них гостила его младшая дочь. Когда за девочкой приехала ее мать Татьяна, мужчина вышел во двор, каким-то образом у него в руках оказалось охотничье ружье. Сначала он выстрелил в бывшую супругу (развелся с ней три года назад), в затем открыл огонь по черной Kia, в которой сидел ее новый избранник Александр. Последнему повезло, он остался жив. Его лишь ранило осколками от стекла автомобиля. Женщину, которая упала во дворе, Константин добил ножом, после чего сел в свою машину и скрылся. В городе было введен план «Перехват». По одной из версий, расправа могла произойти на глазах у шестилетней дочки супругов. Видели страшную сцену и другие очевидцы. «Слышал два хлопка, вышел, а на улице народу много было. Полицейские стояли, врачи. Слышал еще звуки машины. Возможно, это с места уезжал Костя», — описал трагедию свидетель. Еще одним очевидцем расправы стал немой мужчина. По словам соседа, тот видел, как Константин убивал Татьяну. «Его возили на допрос в полицию. Для этого потребовался сурдопереводчик», — добавил местный житель. С Александром Татьяна заключила брак за неделю до своей гибели. Она уже три года как была свободной женщиной, однако, по словам знакомых, будучи в отпусках, бывший муж останавливался у нее в гостях. Татьяна даже якобы обещала дождаться его с фронта и начать все сначала. Однако, когда примерно полгода назад он в очередной раз уехал на СВО, она встретила другого, полюбила и вышла замуж. Это было 2 августа, и, вероятно, послужило основным мотивом убийства. После расправы Александра увезли в больницу и выставили возле палаты охрану: полиция опасалась, что Константин вернется, чтобы добить соперника. «В девятом часу вечера в больницу приехали родственники с обеих сторон. Было человек 15. Были и дочери убитой, девочки все время рыдали», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц ЦРБ. Тело Константина обнаружили лишь на следующий день, 8 числа, на Старом кладбище. Оно лежало возле одной из могил. На кладбище же был его автомобиль. Он, по данным агентства, был заминирован. На кладбище журналистов URA.RU встретили родные Константина. Предположительно, один из них был его зятем. Мужчина с криками и ругательствами набросился на репортеров, угрожая избить. Рядом с ним стояла девушка, она рыдала. Позднее к ним приехал еще один родственник. Территория была оцеплена. На въезде стоял экипаж ДПС. Позднее прибыли военные следователи. Рыдающие родные покинули кладбище уже в нетрезвом состоянии — об этом URA.RU рассказал один из присутствующих там. Есть две версии, когда именно мужчина покончил с собой. По первой, это произошло вечером 7-го сразу после убийства экс-супруги — так уверяет источник агентства). По второй, — на следующий день, об этом заявили рабочие, которые заливали могилы бетоном. Трое мужчин видели, как желтая машина заехала на кладбище в составе кортежа. Позже выяснилось, что это был автомобиль солдата. «Кого-то хоронили. Он в составе колонны проехал и все. Это было в районе 13 часов. Через некоторое время приехали полицейские и оцепили территорию», — пояснил один из собеседников. Другой сказал, что машину никто из силовиков не преследовал. При этом другой житель уверял, что Константина правоохранители якобы загнали в ловушку на кладбище во время погони. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. У Татьяны и Константина остались две дочери: 13 и 6 лет. Девочки в один день остались сиротами. Кто возьмет опеку над ними, пока неизвестно. Возможно, это сделает Александр. Встретить его в Богдановиче не удалось, как и поговорить с родственниками обоих погибших.