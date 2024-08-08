08 августа 2024

Пентагон: происходящее в Курской области соответствует политике США

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне прокомментировали события в Курской области
В Пентагоне прокомментировали события в Курской области Фото:

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что действия ВСУ в Курской области с использованием американского оружия соответствуют политике Соединенных Штатов. Это заявление было сделано на регулярном брифинге для журналистов.

«Да, это соответствует нашей политике», — отметила Сингх в ответ на вопрос одного из журналистов о приемлемости атак на Курскую область. В дополнение к этому, Сингх подчеркнула, что США не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории РФ.

В Курской области был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям погибло около 600 украинских бойцов. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что действия ВСУ в Курской области с использованием американского оружия соответствуют политике Соединенных Штатов. Это заявление было сделано на регулярном брифинге для журналистов. «Да, это соответствует нашей политике», — отметила Сингх в ответ на вопрос одного из журналистов о приемлемости атак на Курскую область. В дополнение к этому, Сингх подчеркнула, что США не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории РФ. В Курской области был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям погибло около 600 украинских бойцов. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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