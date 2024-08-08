Пентагон: происходящее в Курской области соответствует политике США

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что действия ВСУ в Курской области с использованием американского оружия соответствуют политике Соединенных Штатов. Это заявление было сделано на регулярном брифинге для журналистов.
«Да, это соответствует нашей политике», — отметила Сингх в ответ на вопрос одного из журналистов о приемлемости атак на Курскую область. В дополнение к этому, Сингх подчеркнула, что США не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории РФ.
В Курской области был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Согласно официальным заявлениям погибло около 600 украинских бойцов. Что происходит в Курской области — в материале URA.RU.
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