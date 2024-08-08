«Главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь»: мэр из ХМАО устроил стендап-шоу

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков устроил стендап-шоу на Дне строителя. Видеоподборку политических анекдотов от самого известного югорского мэра-блогера снял на церемонии награждения в Ханты-Мансийске корреспондент URA.RU.
«В 29 лет почему-то поставили начальником СМУ, в 33 года избрали главой. И если все сегодня хорошо после сегодняшнего выступления будет, то через месяц 7-го числа исполнится ровно 35 лет, как я руковожу территорией», — начал свое выступление Маненков.
На протяжении 40 минут глава района удерживал внимание аудитории, иронизируя над фактами собственной биографии и делясь смешными случаями, которые происходили в Белоярском. Один из спикеров после шуток Маненкова, заметил, что «есть спикеры, после которых сложно выступать».
- (О первопроходцах) Мне повезло, я приехал на готовое: мне дали ключи от половины вагончика и в ста метрах от него показали туалет из необрезной доски.
- (О судьбах мэров) Всем вновь избранным главам всегда говорю: главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь.
- (О двух визитах космонавта Терешковой в Белоярский) Она мне при встрече сказала, что была у нас три раза. Первый раз пролетала над Белоярским, когда была в космосе.
- (О секрете повышения рождаемости в арктической зоне) С каждым годом все больше и больше подсветкой занимаемся. Поверьте, чем больше подсвечиваемся, тем больше рождаемость!
- (О памятнике на Студенческом бульваре) Когда открывали бульвар, я сказал: «Кто хочет сдать сессию в колледже, садитесь на скамейку и потрогайте девушку за коленку, и с успеваемостью будет все хорошо». Успеваемость растет, коленка блестит... Я только сегодня посмотрел, что блестит даже чуть выше коленки!
- (О нюансах работы некоторых коллег) Считаю, что я неглупый человек, но до сих пор не понимаю, почему мы выкупаем у наших застройщиков квадратный метр дешевле, чем в муниципалитетах, которые находятся на железной дороге и на асфальте.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. Глава Белоярского района отметил, что в следующем году у него в муниципалитете не останется «авариек».
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