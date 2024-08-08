08 августа 2024

«Главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь»: мэр из ХМАО устроил стендап-шоу

Глава Белоярского района ХМАО устроил стендап-шоу на Дне строителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Белоярского района Сергей Маненков шутил больше 40 минут
Глава Белоярского района Сергей Маненков шутил больше 40 минут Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков устроил стендап-шоу на Дне строителя. Видеоподборку политических анекдотов от самого известного югорского мэра-блогера снял на церемонии награждения в Ханты-Мансийске корреспондент URA.RU.

«В 29 лет почему-то поставили начальником СМУ, в 33 года избрали главой. И если все сегодня хорошо после сегодняшнего выступления будет, то через месяц 7-го числа исполнится ровно 35 лет, как я руковожу территорией», — начал свое выступление Маненков.

На протяжении 40 минут глава района удерживал внимание аудитории, иронизируя над фактами собственной биографии и делясь смешными случаями, которые происходили в Белоярском. Один из спикеров после шуток Маненкова, заметил, что «есть спикеры, после которых сложно выступать».

  • (О первопроходцах) Мне повезло, я приехал на готовое: мне дали ключи от половины вагончика и в ста метрах от него показали туалет из необрезной доски.
  • (О судьбах мэров) Всем вновь избранным главам всегда говорю: главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь.
  • (О двух визитах космонавта Терешковой в Белоярский) Она мне при встрече сказала, что была у нас три раза. Первый раз пролетала над Белоярским, когда была в космосе.
  • (О секрете повышения рождаемости в арктической зоне) С каждым годом все больше и больше подсветкой занимаемся. Поверьте, чем больше подсвечиваемся, тем больше рождаемость!
  • (О памятнике на Студенческом бульваре) Когда открывали бульвар, я сказал: «Кто хочет сдать сессию в колледже, садитесь на скамейку и потрогайте девушку за коленку, и с успеваемостью будет все хорошо». Успеваемость растет, коленка блестит... Я только сегодня посмотрел, что блестит даже чуть выше коленки!
  • (О нюансах работы некоторых коллег) Считаю, что я неглупый человек, но до сих пор не понимаю, почему мы выкупаем у наших застройщиков квадратный метр дешевле, чем в муниципалитетах, которые находятся на железной дороге и на асфальте.

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. Глава Белоярского района отметил, что в следующем году у него в муниципалитете не останется «авариек». 

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков устроил стендап-шоу на Дне строителя. Видеоподборку политических анекдотов от самого известного югорского мэра-блогера снял на церемонии награждения в Ханты-Мансийске корреспондент URA.RU. «В 29 лет почему-то поставили начальником СМУ, в 33 года избрали главой. И если все сегодня хорошо после сегодняшнего выступления будет, то через месяц 7-го числа исполнится ровно 35 лет, как я руковожу территорией», — начал свое выступление Маненков. На протяжении 40 минут глава района удерживал внимание аудитории, иронизируя над фактами собственной биографии и делясь смешными случаями, которые происходили в Белоярском. Один из спикеров после шуток Маненкова, заметил, что «есть спикеры, после которых сложно выступать». Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал новую программу расселения аварийного жилья. Глава Белоярского района отметил, что в следующем году у него в муниципалитете не останется «авариек». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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