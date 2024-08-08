В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь по направлению к ягоднику прошел рядом с пешеходной тропой. Как сообщили в пресс-службе учреждения, о маршруте хищника свидетельствуют оставленные по пути следы.
«Медведь, который прошел возле одной из троп Зигальги, скорее всего, направлялся к ягоднику. Поближе к черничникам, брусничникам, малинникам мишки начинают держаться в августе, когда там поспевает урожай», — рассказали в нацпарке.
Плоды ягодных зарослей являются естественным источником пищи косолапых в конце лета и осенью. К концу последнего летнего месяца в рацион хищников добавится рябина, которая уже начинает краснеть. Период обильного питания продолжится до октября, после чего животные начнут подготовку к зиме и займутся обустройством берлог.
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