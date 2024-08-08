08 августа 2024

В челябинском нацпарке возле туристской тропы к ягоднику прошел медведь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До октября медведи будут нагуливать жир, чтобы приступить к подготовке берлог на зиму
До октября медведи будут нагуливать жир, чтобы приступить к подготовке берлог на зиму Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь по направлению к ягоднику прошел рядом с пешеходной тропой. Как сообщили в пресс-службе учреждения, о маршруте хищника свидетельствуют оставленные по пути следы.

«Медведь, который прошел возле одной из троп Зигальги, скорее всего, направлялся к ягоднику. Поближе к черничникам, брусничникам, малинникам мишки начинают держаться в августе, когда там поспевает урожай», — рассказали в нацпарке.

Плоды ягодных зарослей являются естественным источником пищи косолапых в конце лета и осенью. К концу последнего летнего месяца в рацион хищников добавится рябина, которая уже начинает краснеть. Период обильного питания продолжится до октября, после чего животные начнут подготовку к зиме и займутся обустройством берлог.

Следы медведы отпечатались возле туристической тропы
Следы медведы отпечатались возле туристической тропы
Фото:
В конце лета хищники все чаще держатся возле ягодников
В конце лета хищники все чаще держатся возле ягодников
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь по направлению к ягоднику прошел рядом с пешеходной тропой. Как сообщили в пресс-службе учреждения, о маршруте хищника свидетельствуют оставленные по пути следы. «Медведь, который прошел возле одной из троп Зигальги, скорее всего, направлялся к ягоднику. Поближе к черничникам, брусничникам, малинникам мишки начинают держаться в августе, когда там поспевает урожай», — рассказали в нацпарке. Плоды ягодных зарослей являются естественным источником пищи косолапых в конце лета и осенью. К концу последнего летнего месяца в рацион хищников добавится рябина, которая уже начинает краснеть. Период обильного питания продолжится до октября, после чего животные начнут подготовку к зиме и займутся обустройством берлог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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