08 августа 2024

В свердловском лесу нашли пропавших тетю с детьми

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
В спасательной операции участвовали более 70 силовиков (архивное фото) Фото:

Полицейские нашли пропавших в лесу 47-летнюю тетю и ее племянника с племянницей, которые пропали в лесу в Полевском (Свердловская область) 8 августа. Об этом URA.RU сообщили В ОМВД России «Полевской».

В поисковой операции участвовали 72 полицейских. Ночью их подняли по тревоге, когда в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о пропаже людей. Силовики нашли их вместе с волонтерами поискового отряда «Прорыв» утром 9 августа.

Тетя с детьми ходили в лес за грибами. Нашли их на выходе из леса.

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Полицейские нашли пропавших в лесу 47-летнюю тетю и ее племянника с племянницей, которые пропали в лесу в Полевском (Свердловская область) 8 августа. Об этом URA.RU сообщили В ОМВД России «Полевской». В поисковой операции участвовали 72 полицейских. Ночью их подняли по тревоге, когда в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о пропаже людей. Силовики нашли их вместе с волонтерами поискового отряда «Прорыв» утром 9 августа. Тетя с детьми ходили в лес за грибами. Нашли их на выходе из леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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