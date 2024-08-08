В свердловском лесу нашли пропавших тетю с детьми

В спасательной операции участвовали более 70 силовиков (архивное фото)
Полицейские нашли пропавших в лесу 47-летнюю тетю и ее племянника с племянницей, которые пропали в лесу в Полевском (Свердловская область) 8 августа. Об этом URA.RU сообщили В ОМВД России «Полевской».
В поисковой операции участвовали 72 полицейских. Ночью их подняли по тревоге, когда в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о пропаже людей. Силовики нашли их вместе с волонтерами поискового отряда «Прорыв» утром 9 августа.
Тетя с детьми ходили в лес за грибами. Нашли их на выходе из леса.
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