В свердловском лесу нашли пропавших тетю с детьми

09 августа 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

В спасательной операции участвовали более 70 силовиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские нашли пропавших в лесу 47-летнюю тетю и ее племянника с племянницей, которые пропали в лесу в Полевском (Свердловская область) 8 августа. Об этом URA.RU сообщили В ОМВД России «Полевской». В поисковой операции участвовали 72 полицейских. Ночью их подняли по тревоге, когда в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о пропаже людей. Силовики нашли их вместе с волонтерами поискового отряда «Прорыв» утром 9 августа. Тетя с детьми ходили в лес за грибами. Нашли их на выходе из леса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские нашли пропавших в лесу 47-летнюю тетю и ее племянника с племянницей, которые пропали в лесу в Полевском (Свердловская область) 8 августа. Об этом URA.RU сообщили В ОМВД России «Полевской». В поисковой операции участвовали 72 полицейских. Ночью их подняли по тревоге, когда в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о пропаже людей. Силовики нашли их вместе с волонтерами поискового отряда «Прорыв» утром 9 августа. Тетя с детьми ходили в лес за грибами. Нашли их на выходе из леса.