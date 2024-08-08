«Условий для снижения цен нет»: новостройки Екатеринбурга продолжат дорожать

09 августа 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Чтобы оплачивать ипотеку, свердловчане должны получать сто тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Снижения цен на новостройки Екатеринбурга в ближайшее время не произойдет, так как для этого нет нужных условий. Об этом журналистам во время круглого стола заявили застройщики. Обсуждение состоялось на площадке агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге, в нем приняли участие журналисты, риэлторы, застройщики и представители банков. «В нынешних реалиях на рынке недвижимости сжимается пружина, застройщики не повышают цены. Получается, через некоторое время пружина выпрямится. Поэтому, с большой долей вероятности цены на новостройки продолжат расти. Условий для снижения нет», — рассказала руководитель отдела партнерских продаж компании «Брусника» Илона Соболева. Она также поделилась тем, что застройщики вместе с банками будут придумывать новые способы взаимодействия с клиентами. Представители банков рассказали, что свердловчане должны в среднем зарабатывать сто тысяч рублей, чтобы иметь возможность вносить ипотечный платеж в размере 40 тысяч рублей. «Если в июле у всех были надежды, что в конце года ставка [процентная] понизится, сейчас этих надежд нет, поэтому застройщики создают новые условия для покупателей», добавила руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» Елена Холопова. По мнению экспертов, на рынке увеличится число меблированных квартир. У покупателей больше не будет необходимости для привлечения заемных средств, чтобы сделать ремонт и дополнительно вкладываться в отделку квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снижения цен на новостройки Екатеринбурга в ближайшее время не произойдет, так как для этого нет нужных условий. Об этом журналистам во время круглого стола заявили застройщики. Обсуждение состоялось на площадке агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге, в нем приняли участие журналисты, риэлторы, застройщики и представители банков. «В нынешних реалиях на рынке недвижимости сжимается пружина, застройщики не повышают цены. Получается, через некоторое время пружина выпрямится. Поэтому, с большой долей вероятности цены на новостройки продолжат расти. Условий для снижения нет», — рассказала руководитель отдела партнерских продаж компании «Брусника» Илона Соболева. Она также поделилась тем, что застройщики вместе с банками будут придумывать новые способы взаимодействия с клиентами. Представители банков рассказали, что свердловчане должны в среднем зарабатывать сто тысяч рублей, чтобы иметь возможность вносить ипотечный платеж в размере 40 тысяч рублей. «Если в июле у всех были надежды, что в конце года ставка [процентная] понизится, сейчас этих надежд нет, поэтому застройщики создают новые условия для покупателей», добавила руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» Елена Холопова. По мнению экспертов, на рынке увеличится число меблированных квартир. У покупателей больше не будет необходимости для привлечения заемных средств, чтобы сделать ремонт и дополнительно вкладываться в отделку квартиры.