В одной из квартир в Челябинске нашли тела двух девушек с пакетами на головах

В одной из квартир дома, расположенного на улице Хохрякова в Челябинске, обнаружили тела двух девушек. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, на их головы были натянуты полиэтиленовые пакеты. Предварительно, девушки страдали токсикоманией.
«Трупы девушек обнаружила хозяйка квартиры. Несколько лет она сдавала им жилье. Когда арендаторы перестали выходить на связь женщина вскрыла замок. К тому моменту девушки были уже мертвы», — рассказал источник.
На головах у девушек были обнаружены полиэтиленовые пакеты с клеем. Предварительно, девушки занимались токсикоманией. Предварительно, очередная попытка закончилась смертью. Смерть наступила в результате удушья.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 10:39 по Уральскому времени:
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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