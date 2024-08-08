В Екатеринбурге после побега сына из семьи возбуждено дело

09 августа 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Мальчик уехал из дома 29 июля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде BMX В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) после того, как десятилетний Андрей 29 июля сбежал из дома на велосипеде, сообщил источник URA.RU. Мальчика нашли на следующие сутки у прабабушки Наины. Она и Наталья — бабушка ребенка — заявляли корреспонденту, что подросток дома якобы сталкивается с насилием (его родители опровергают это). «Дело — бесфигурантное. Никто из членов семьи не задержан», — сказал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев по теме отказались. О пропаже школьника стало известно 30 июля. Накануне он уехал из дома в Горном Щите и пропал. Нашли его у прабабушки, куда он примчался, преодолев около 20 километров. По словам пенсионерки, причиной побега могло стать плохое отношение отчима Анатолия к ребенку. Сам мужчина в разговоре с корреспондентом опроверг эти сведения, но подтвердил, что уголовное дело возбуждено. В настоящее время семью, по данным агентства, проверяют сотрудники ПДН. Конечного решения пока нет. «По предварительным данным, заявления, что мужчина издевался над мальчиком, своего подтверждения не нашли», — добавил другой источник. Андрей после случившегося попал в центр социальной помощи. С ним работают психологи, сказала URA.RU его мама Алена. Подробнее об истории — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) после того, как десятилетний Андрей 29 июля сбежал из дома на велосипеде, сообщил источник URA.RU. Мальчика нашли на следующие сутки у прабабушки Наины. Она и Наталья — бабушка ребенка — заявляли корреспонденту, что подросток дома якобы сталкивается с насилием (его родители опровергают это). «Дело — бесфигурантное. Никто из членов семьи не задержан», — сказал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев по теме отказались. О пропаже школьника стало известно 30 июля. Накануне он уехал из дома в Горном Щите и пропал. Нашли его у прабабушки, куда он примчался, преодолев около 20 километров. По словам пенсионерки, причиной побега могло стать плохое отношение отчима Анатолия к ребенку. Сам мужчина в разговоре с корреспондентом опроверг эти сведения, но подтвердил, что уголовное дело возбуждено. В настоящее время семью, по данным агентства, проверяют сотрудники ПДН. Конечного решения пока нет. «По предварительным данным, заявления, что мужчина издевался над мальчиком, своего подтверждения не нашли», — добавил другой источник. Андрей после случившегося попал в центр социальной помощи. С ним работают психологи, сказала URA.RU его мама Алена. Подробнее об истории — в сюжете агентства.