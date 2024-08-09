09 августа 2024

Политолог Селезнев: победа Харрис на выборах в США приведет к хаосу в мире

Политолог Селезнев прогнозирует военный хаос в мире с приходом Харрис
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Павел Селезнев прогнозирует погружение мира в военный хаос в случае победы Камалы Харрис в США
Политолог Павел Селезнев прогнозирует погружение мира в военный хаос в случае победы Камалы Харрис в США Фото:

Эскалацию всех военных конфликтов в мире повлечет победа на выборах президента США Камалы Харрис. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

«Война — это спасение для американского доллара, который является не национальной валютой США, а частной валютой, которую печатают частные американские банки. Поэтому та же война на Украине нужна этой глобальной финансовой олигархии. Чтобы продлить, точнее, отсрочить агонию доллара и решить, что делать с 35-триллионным госдолгом, который списать может только глобальная война, этой группе нужна максимальная раскачка мировой ситуации и втягивание мира в военный хаос, чтобы дать возможность американскому ВПК заработать. Поэтому банкиры, которые являются владельцами федеральной резервной системы, и номинировали в кандидаты в президенты Харрис, у которой нет команды и которой легко манипулировать», — пояснил Селезнев.

В июле Минфин США обнародовал, что госдолг страны достиг 35 трлн долларов. Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре. Основными претендентами на победу являются вице-президент Камала Харрис (от Демократической партии) и экс-президент Дональд Трамп (от Республиканской партии). Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден снялся с выборов после провальных дебатов с Трампом.

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Эскалацию всех военных конфликтов в мире повлечет победа на выборах президента США Камалы Харрис. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Война — это спасение для американского доллара, который является не национальной валютой США, а частной валютой, которую печатают частные американские банки. Поэтому та же война на Украине нужна этой глобальной финансовой олигархии. Чтобы продлить, точнее, отсрочить агонию доллара и решить, что делать с 35-триллионным госдолгом, который списать может только глобальная война, этой группе нужна максимальная раскачка мировой ситуации и втягивание мира в военный хаос, чтобы дать возможность американскому ВПК заработать. Поэтому банкиры, которые являются владельцами федеральной резервной системы, и номинировали в кандидаты в президенты Харрис, у которой нет команды и которой легко манипулировать», — пояснил Селезнев. В июле Минфин США обнародовал, что госдолг страны достиг 35 трлн долларов. Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре. Основными претендентами на победу являются вице-президент Камала Харрис (от Демократической партии) и экс-президент Дональд Трамп (от Республиканской партии). Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден снялся с выборов после провальных дебатов с Трампом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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