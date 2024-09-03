Экономист Селезнев назвал главный вызов для Дальнего Востока

Развитие Дальнего Востока тормозит демографическая ситуация, а не дефицит. Как пояснил URA.RU в преддверие Восточного экономического форума декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, эффективность экономического развития полностью зависит от решения этого вопроса. Поэтому все инициативы президента Владимира Путина, которые звучат на ВЭФ, направлены в том числе на решение этой проблемы.
«Без населения ничего сделать невозможно. Дальний Восток — это регион с огромными природными запасами, поэтому важен приток населения туда с европейской части страны, важна рождаемость. Для этого необходимы условия, которые были бы перспективны для людей, чтобы дальневосточные регионы стали привлекательными для жизни и работы. Эти задачи и решают сегодня власти — вопросы экономики, инвестиций в регион, конечно, первичны», — пояснил Селезнев.
Согласно данным Росстата, совокупная численность населения ДВФО на начало 2024 года составляла 7,866 млн человек. В 2020 году, когда проводилась последняя перепись населения было 8,124 миллиона. Стабильный демографически рост фиксируется только в Якутии, численность населения перевалила за миллион человек. В остальных субъектах наблюдается снижение.
Для улучшения демографической ситуации в ДВФО президент принял решение установить рекордно низкие ставки по ипотеке — всего 2% годовых. Ранее была внедрена программа «Дальневосточный гектар», по которой любой житель России может бесплатно получить земельный надел для ведения хозяйственной деятельности в любом из регионов Дальнего Востока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.