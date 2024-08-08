08 августа 2024

Жители затопленных челябинских домов требуют отменить плату за полив огорода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленный Копейск
За полив огорода жители заплатят 1760 рублей Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жители затопленных частных домовладений села Кременкуль Сосновского района Челябинской области потребовали отменить плату за полив огорода, который с середины июля находится в воде. Об этом сообщила URA.RU жительница села Марина К.

« В селе Кременкуль, несмотря на продолжающиеся ливневые дожди и ЧС, связанные с ними, ООО „Южуралводоканал“ продолжает взимать ежемесячную плату за водоснабжение для полива в размере 1 760 рублей сверх обычной платы за ХВС. Земельные участки стоят в воде и полива не требуют», — рассказала URA.RU жительница села Марина.

По словам местных жителей, вода в огородах и подвалах стоит с середины июля. Челябинка уточнила, что никто из жителей села не просит компенсировать утраченный из-за потопов урожай. Сельчане требуют отменить неправомерно начисленные платежи за услуги, которые не оказываются. URA.RU направило запрос о перерасчете платежей в «Южуралводоканал», к моменту публикации ответ на него не поступал.

Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. В ряде подтопленных территорий были объявлены режимы ЧС, последствия разгула стихии устраняются две недели.

Полив огорода в данном случае не требуется
Полив огорода в данном случае не требуется

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Жители затопленных частных домовладений села Кременкуль Сосновского района Челябинской области потребовали отменить плату за полив огорода, который с середины июля находится в воде. Об этом сообщила URA.RU жительница села Марина К. « В селе Кременкуль, несмотря на продолжающиеся ливневые дожди и ЧС, связанные с ними, ООО „Южуралводоканал“ продолжает взимать ежемесячную плату за водоснабжение для полива в размере 1 760 рублей сверх обычной платы за ХВС. Земельные участки стоят в воде и полива не требуют», — рассказала URA.RU жительница села Марина. По словам местных жителей, вода в огородах и подвалах стоит с середины июля. Челябинка уточнила, что никто из жителей села не просит компенсировать утраченный из-за потопов урожай. Сельчане требуют отменить неправомерно начисленные платежи за услуги, которые не оказываются. URA.RU направило запрос о перерасчете платежей в «Южуралводоканал», к моменту публикации ответ на него не поступал. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. В ряде подтопленных территорий были объявлены режимы ЧС, последствия разгула стихии устраняются две недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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