Генерал Шамарин частично признал вину за взятки

Шамарин частично признал вину
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Бывший начальник Главного управления связи ВС РФ и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщила защита военного.
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«Замглавы Генштаба ВС РФ генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей», — передает слова адвоката РИА Новости.
Правозащитник также уточнил, что суд освободил бывшего начальника Главного управления связи Александра Оглоблина за показания. Он проходил фигурантом по делу Шамарина.
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