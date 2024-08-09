Общество Генерал Шамарин частично признал вину за взятки 09 августа 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Шамарин частично признал вину Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший начальник Главного управления связи ВС РФ и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщила защита военного. Новость по теме Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в крупной взятке: биография генерала «Замглавы Генштаба ВС РФ генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей», — передает слова адвоката РИА Новости. Правозащитник также уточнил, что суд освободил бывшего начальника Главного управления связи Александра Оглоблина за показания. Он проходил фигурантом по делу Шамарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший начальник Главного управления связи ВС РФ и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщила защита военного. «Замглавы Генштаба ВС РФ генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей», — передает слова адвоката РИА Новости. Правозащитник также уточнил, что суд освободил бывшего начальника Главного управления связи Александра Оглоблина за показания. Он проходил фигурантом по делу Шамарина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям