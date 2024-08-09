Генерал Шамарин частично признал вину за взятки

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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший начальник Главного управления связи ВС РФ и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщила защита военного.

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«Замглавы Генштаба ВС РФ генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей», — передает слова адвоката РИА Новости.

Правозащитник также уточнил, что суд освободил бывшего начальника Главного управления связи Александра Оглоблина за показания. Он проходил фигурантом по делу Шамарина.

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Бывший начальник Главного управления связи ВС РФ и заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину в получении взяток в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщила защита военного. «Замглавы Генштаба ВС РФ генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей», — передает слова адвоката РИА Новости. Правозащитник также уточнил, что суд освободил бывшего начальника Главного управления связи Александра Оглоблина за показания. Он проходил фигурантом по делу Шамарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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