Минобороны показало кадры авиаудара по боевикам близ Курской области. Видео

09 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли большие потери в результате удара штурмовиков Су-25 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери. «Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники. Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери. «Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники. Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию».