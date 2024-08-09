Минобороны показало кадры авиаудара по боевикам близ Курской области. Видео

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ВСУ понесли большие потери в результате удара штурмовиков Су-25 Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери.

«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники.

Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию».

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Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери. «Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники. Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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