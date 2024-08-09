Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери.
«Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники.
Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию».
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Минобороны РФ публикует кадры атаки экипажем штурмовиков Су-25 по боевикам Вооруженных сил Украины в Курской области. Украина понесла большие потери. «Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом», — рассказал летчик Су-25 в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ВСУ потеряла большое количество военных среди личного состава, а также среди бронетехники и автотехники. Ранее Минобороны сообщили об осуществлении атаки по ВСУ с использованием неуправляемых ракет. Атака была ответом на «киевскую медийную провокацию».