Сотрудники Черкизовского мясокомбината заболели кишечной инфекцией

С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник московского мясокомбината
С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом заявил Роспотребнадзор.
«В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, все госпитализированные ели в столовой для сотрудников.
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