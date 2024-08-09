Сотрудники Черкизовского мясокомбината заболели кишечной инфекцией

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Уральский мясокомбинат Сибагро. Екатеринбург, мясокомбинат сибагро
С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник московского мясокомбината Фото:

С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом заявил Роспотребнадзор.

«В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, все госпитализированные ели в столовой для сотрудников.

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С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом заявил Роспотребнадзор. «В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, все госпитализированные ели в столовой для сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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