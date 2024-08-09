Общество Сотрудники Черкизовского мясокомбината заболели кишечной инфекцией 09 августа 2024 в 16:11 Размер текста - 17 + С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник московского мясокомбината Фото: Светлана Симина © URA.RU С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом заявил Роспотребнадзор. «В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, все госпитализированные ели в столовой для сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом заявил Роспотребнадзор. «В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. По их данным, все госпитализированные ели в столовой для сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям