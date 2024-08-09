В каком состоянии сейчас находится военкор Поддубный

Глава НИИ Склифосовского: состояние военкора Поддубного тяжелое, но стабильное

09 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Состояние военкора Евгения Поддубного тяжелое, но стабильное, сообщил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Состояние военкора Евгения Поддубного остается без изменений: оно хоть и тяжелое, но стабильное. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. «Состояние военкора Евгения Поддубного пока без динамики — оно тяжелое, но стабильное», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Сергея Петрикова. Глава НИИ СКлифосовского добавил, что институте продолжают необходимое лечение. Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения атаки ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Машина загорелась и вылетела в кювет. Коллеги Поддубного опасались, что он не мог выжить в такой аварии. Их слова передает RT. Раненного военкора доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поддубного поместили в реанимацию. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние военкора Евгения Поддубного остается без изменений: оно хоть и тяжелое, но стабильное. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. «Состояние военкора Евгения Поддубного пока без динамики — оно тяжелое, но стабильное», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Сергея Петрикова. Глава НИИ СКлифосовского добавил, что институте продолжают необходимое лечение. Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения атаки ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Машина загорелась и вылетела в кювет. Коллеги Поддубного опасались, что он не мог выжить в такой аварии. Их слова передает RT. Раненного военкора доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поддубного поместили в реанимацию. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».