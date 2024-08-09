В каком состоянии сейчас находится военкор Поддубный

Состояние военкора Евгения Поддубного остается без изменений: оно хоть и тяжелое, но стабильное. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.
«Состояние военкора Евгения Поддубного пока без динамики — оно тяжелое, но стабильное», — сообщили РИА Новости со ссылкой на Сергея Петрикова. Глава НИИ СКлифосовского добавил, что институте продолжают необходимое лечение.
Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения атаки ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Машина загорелась и вылетела в кювет. Коллеги Поддубного опасались, что он не мог выжить в такой аварии. Их слова передает RT.
Раненного военкора доставили в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поддубного поместили в реанимацию. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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