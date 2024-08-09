Российские истребители Су-34 сбросили в Сумскую область Украины, граничащей с Курской областью, трехтонные фугасные бомбы ФАБ. Об этом сообщили Минобороны РФ.
«ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области, граничащим с РФ», — уточнили в ведомтсве. Отмечается, что фугасная авиационная бомба версии 3000 имеет вес в три тонны. Бомбы оснащены модулем корректировки, позволяющего наносить более точные удары.
Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Тогда они сбросили ФАБ-500. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. На Украине отмечали ранее, что эффект от нее подобен землетрясению.
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