ВС РФ сбросили ФАб-3000 на резервы ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской. Видео

09 августа 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

ФАБ — фугасные бомбы с модулем корректировки, которые разделяются на несколько версий Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские истребители Су-34 сбросили в Сумскую область Украины, граничащей с Курской областью, трехтонные фугасные бомбы ФАБ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области, граничащим с РФ», — уточнили в ведомтсве. Отмечается, что фугасная авиационная бомба версии 3000 имеет вес в три тонны. Бомбы оснащены модулем корректировки, позволяющего наносить более точные удары. Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Тогда они сбросили ФАБ-500. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. На Украине отмечали ранее, что эффект от нее подобен землетрясению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские истребители Су-34 сбросили в Сумскую область Украины, граничащей с Курской областью, трехтонные фугасные бомбы ФАБ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области, граничащим с РФ», — уточнили в ведомтсве. Отмечается, что фугасная авиационная бомба версии 3000 имеет вес в три тонны. Бомбы оснащены модулем корректировки, позволяющего наносить более точные удары. Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Тогда они сбросили ФАБ-500. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. На Украине отмечали ранее, что эффект от нее подобен землетрясению.