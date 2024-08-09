ВС РФ сбросили ФАб-3000 на резервы ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской. Видео

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ФАБ — фугасные бомбы с модулем корректировки, которые разделяются на несколько версий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские истребители Су-34 сбросили в Сумскую область Украины, граничащей с Курской областью, трехтонные фугасные бомбы ФАБ. Об этом сообщили Минобороны РФ.

«ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области, граничащим с РФ», — уточнили в ведомтсве. Отмечается, что фугасная авиационная бомба версии 3000 имеет вес в три тонны. Бомбы оснащены модулем корректировки, позволяющего наносить более точные удары.

Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Тогда они сбросили ФАБ-500. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. На Украине отмечали ранее, что эффект от нее подобен землетрясению.

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Российские истребители Су-34 сбросили в Сумскую область Украины, граничащей с Курской областью, трехтонные фугасные бомбы ФАБ. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области, граничащим с РФ», — уточнили в ведомтсве. Отмечается, что фугасная авиационная бомба версии 3000 имеет вес в три тонны. Бомбы оснащены модулем корректировки, позволяющего наносить более точные удары. Ранее сообщалось, что ВКС России при помощи Су-34 ударили по пункту временного размещения бойцов украинской армии. Тогда они сбросили ФАБ-500. ФАБ (фугасная авиационная бомба) — это высокоэффективная фугасная бомба с большой мощностью. На Украине отмечали ранее, что эффект от нее подобен землетрясению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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