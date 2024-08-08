Слесарям-сантехникам предлагают выгодные вахты в ЯНАО с зарплатой от 90 до 300 тысяч рублей

Обслуживающие компании в ЯНАО регулярно открывают вакансии для слесарей-сантехников, предпочитающих вахтовый метод работы. Агентство URA.RU подготовило подборку вакансий с зарплатой от 90 до 300 тысяч рублей за вахту. Источник — популярные сайты-рекрутеры.
- ООО «Манис» (Новый Уренгой) ищет сантехника на вахту. Компания готова платить без задержек от 125 тысяч рублей на руки. Работа предстоит на объекте ООО «Газпром бурение». Проживание, проезд — за счет работодателя.
- ООО Петербургская сервисная компания»» приглашает в Новый Уренгой слесаря-сантехника 4-5 разрядов. Опыт работы — не менее года, требуется санкнижка. Заработная плата составляет от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от длительности вахты. В компании предусмотрены премии, бесплатное питание и проживание в вахтовом поселке.
- IFCM Group – компания, оказывающая услуги по питанию и клинингу. В Новый Уренгой предприятию требуется слесарь-сантехник для ремонта систем отопления, вентиляции и других коммуникаций. Вахта разной длительности, обещают «белую» зарплату от 90 тысяч рублей на руки.
- ООО «Газпром переработка» примет слесаря-сантехника на работы с центральными системами отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Метод работы — вахтовый. предоставляется корпоративный пакет социальных льгот. Опыт — от трех до шести лет. Размер зарплаты компания не указала.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале сохраняется высокая потребность нефтегазовых предприятий в профессиональных водителях, привыкших трудиться вахтовым методом. Также крупные нефтегазовые компании ЯНАО регулярно приглашают на работу молодых специалистов с опытом работы от одного года. Чаще всего появляются вакансии рабочих специальностей — машинистов, водителей различных квалификаций, вышкомонтажников, сварщиков.
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