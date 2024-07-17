Молодых специалистов зовут работать на крупные нефтегазовые предприятия в ЯНАО

Крупные нефтегазовые компании ЯНАО регулярно приглашают на работу молодых специалистов с опытом работы от одного года. Чаще всего появляются вакансии рабочих специальностей — машинистов, водителей различных квалификаций, вышкомонтажников, сварщиков. Также нередко можно встретить свободные места для выпускников вузов. Агентство URA.RU предлагает подборку вакансий на крупных предприятиях ТЭК Ямала с хорошим заработком и солидным соцпакетом. Источник — сайты компаний-рекрутеров.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Производственные объекты общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В компании предупреждают, что вакансии размещаются только на официальном сайте или на портале рекрутера HeadHunter.ru. Компания предлагает ряд вакансий без большого трудового стажа. Так, предприятию требуются:
- Специалист по защите информации 1 категории группы контроля безопасности. Опыт работы — от года, полная занятость. Зарплата — от 140 тысяч рублей до вычета налогов. Базовое образование — высшее по специальности «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность». В обязанности сотрудника входит работа с проектной документацией для систем обеспечения информационной безопасности, оказание методической помощи персоналу, участие в проверочных мероприятиях.
- Стропальщик 4 разряда на Пурпейскую базу материально-технического снабжения УМТСиК. Зарплата от до 66 274 рублей до вычета налогов. Специальность по образованию «Стропальщик 4-го разряда». Стаж по направлению деятельности — от одного года до трех лет. Условия: восьмичасовой часовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя. Вакансия предоставляется на период отсутствия мобилизованного работника. Место работы — город Губкинский (ЯНАО).
- Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 5 разряда УТТиСТ. Специальность по образованию: «Машинист ППДУ», обязательно удостоверение по профессии машиниста паровой передвижной депарафинизационной установки 5-го разряда. Зарплата — от 100 тысяч рублей до вычета налогов.
ООО «Газпром добыча Уренгой» — еще одно дочернее предприятие ПАО «Газпром». Административный центр находится в Новом Уренгое. Производственные объекты расположены по обе стороны полярного круга.
Газовой компании требуются водители на вездеход, погрузчик, бульдозер, автомобиль. Уровень заработка не указывается. Требуется среднее профессиональное образование, удостоверение по профессии. Метод работы предлагается постоянный, не вахтовый. Также компании требуются электромонтер охранно-пожарной сигнализации, машинисты, токарь и другие специалисты с опытом работы от одного года до трех лет.
ООО «Нафтагаз» — ямальская компания по строительству скважин. В штате предприятия — 2,5 тысячи сотрудников. Приглашает на 45-дневные вахты вышкомонтажников-сварщиков в Ноябрьск 3–6 разрядов на зарплату от 137 000 до 170 000 рублей на руки с полной премией. Рабочим предстоят электросварочные и газосварочные работы при монтаже, демонтаже бурового и силового оборудования, котельных установок, прокладка трубопроводов. Необходим опыт работы в бурении с аналогичными обязанностями не менее одного года. Компания обещает максимальную северную надбавку независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера, оплату проезда, питание, спецодежду, медосмотры, клининг и стирку, соцпакет.
В «Нафтагаз» также приглашают юрисконсульта для правового сопровождения деятельности организации. Требуется профильное высшее образование, опыт работы с аналогичными обязанностями от одного года. Знание гражданского, процессуального, административного, договорного права, опыт судебных разбирательств в арбитражных и судах общей юрисдикции. Зарплата — до 85 тысяч рублей на руки.
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