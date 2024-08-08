08 августа 2024

Что известно о пропавшей семье аборигенов из ХМАО

В ХМАО на реке пропала семья аборигенов: что известно об инциденте
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на реке пропала семья ханты из семи человек
В ХМАО на реке пропала семья ханты из семи человек Фото:
новость из сюжета
В ХМАО на лодке пропала семья аборигенов

В Сургутском районе пропала семья ханты из семи человек, которые плыли на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. URA.RU рассказывает, что о них известно.

Семья плыла до стойбища на моторной лодке

Семья из семи человек, трое из которых дети, двигалась от стойбища Асимовых в сторону стойбищ Каймысовы на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с ними оборвалась.

Первое время пропавших пытались найти местные жители. И только на следующий день, когда поиски не увенчались успехом, они обратились в правоохранительные органы. На место инцидента выехали сотрудники МЧС, «Центроспас-Югория» и полиции.

Реакция властей

Администрация Сургута 9 августа провела внеочередное заседание комиссии по ЧС. На ней были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисковых работ.

Одну из женщин нашли утонувшей. СК возбудил уголовное дело

Одну из женщин спасатели нашли 9 августа утонувшей. Поиски остальных продолжаются. Спасатели задействуют беспилотники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Прокуратура контролирует ход расследования.

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В Сургутском районе пропала семья ханты из семи человек, которые плыли на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. URA.RU рассказывает, что о них известно. Семья плыла до стойбища на моторной лодке Семья из семи человек, трое из которых дети, двигалась от стойбища Асимовых в сторону стойбищ Каймысовы на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с ними оборвалась. Первое время пропавших пытались найти местные жители. И только на следующий день, когда поиски не увенчались успехом, они обратились в правоохранительные органы. На место инцидента выехали сотрудники МЧС, «Центроспас-Югория» и полиции. Реакция властей Администрация Сургута 9 августа провела внеочередное заседание комиссии по ЧС. На ней были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисковых работ. Одну из женщин нашли утонувшей. СК возбудил уголовное дело Одну из женщин спасатели нашли 9 августа утонувшей. Поиски остальных продолжаются. Спасатели задействуют беспилотники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Прокуратура контролирует ход расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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