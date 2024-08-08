Что известно о пропавшей семье аборигенов из ХМАО

В Сургутском районе пропала семья ханты из семи человек, которые плыли на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. URA.RU рассказывает, что о них известно.
Семья плыла до стойбища на моторной лодке
Семья из семи человек, трое из которых дети, двигалась от стойбища Асимовых в сторону стойбищ Каймысовы на моторной лодке. Вечером 8 августа связь с ними оборвалась.
Первое время пропавших пытались найти местные жители. И только на следующий день, когда поиски не увенчались успехом, они обратились в правоохранительные органы. На место инцидента выехали сотрудники МЧС, «Центроспас-Югория» и полиции.
Реакция властей
Администрация Сургута 9 августа провела внеочередное заседание комиссии по ЧС. На ней были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисковых работ.
Одну из женщин нашли утонувшей. СК возбудил уголовное дело
Одну из женщин спасатели нашли 9 августа утонувшей. Поиски остальных продолжаются. Спасатели задействуют беспилотники.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Прокуратура контролирует ход расследования.
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