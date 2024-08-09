Генерал Соболев выступил против раздачи оружия жителям Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый фестиваль участников СВО. Пермь , автомат калашникова, автомат, оружие, ак 47
Жителям Курской области выдавать оружие «нельзя», заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жителям Курской области выдавать оружие «нельзя», поскольку армия — «это, прежде всего, централизованное управление». Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Каких-либо стихийных вооруженных формирований допускать ни в коем разе нельзя. Армия — это, прежде всего, централизованное управление», — заявил Виктор Соболев в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что Генштаб, отвечающий за организацию структуры армии, при необходимости даст задание «из кого и как сформировать подразделения».

Ранее военкоры, военный эксперт Юрий Подоляка и экс-депутат ВР Украины Олег Царев предложили сформировать из гражданских отряды народного ополчения. По их словам, это бы укрепило оборону госграницы РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Курской области выдавать оружие «нельзя», поскольку армия — «это, прежде всего, централизованное управление». Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Каких-либо стихийных вооруженных формирований допускать ни в коем разе нельзя. Армия — это, прежде всего, централизованное управление», — заявил Виктор Соболев в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что Генштаб, отвечающий за организацию структуры армии, при необходимости даст задание «из кого и как сформировать подразделения». Ранее военкоры, военный эксперт Юрий Подоляка и экс-депутат ВР Украины Олег Царев предложили сформировать из гражданских отряды народного ополчения. По их словам, это бы укрепило оборону госграницы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...