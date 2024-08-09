Генерал Соболев выступил против раздачи оружия жителям Курской области

Жителям Курской области выдавать оружие «нельзя», поскольку армия — «это, прежде всего, централизованное управление». Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Каких-либо стихийных вооруженных формирований допускать ни в коем разе нельзя. Армия — это, прежде всего, централизованное управление», — заявил Виктор Соболев в беседе с «Ридусом». Он подчеркнул, что Генштаб, отвечающий за организацию структуры армии, при необходимости даст задание «из кого и как сформировать подразделения».
Ранее военкоры, военный эксперт Юрий Подоляка и экс-депутат ВР Украины Олег Царев предложили сформировать из гражданских отряды народного ополчения. По их словам, это бы укрепило оборону госграницы РФ.
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