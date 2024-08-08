08 августа 2024

В ХМАО на берегу реки, где пропала семья аборигенов, найдена куртка 16-летнего подростка

Подросток из ХМАО пытался спасти близких, которые перевернулись на лодке
© Служба новостей «URA.RU»
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На берегу реки, где пропали аборигены из ХМАО, найдена куртка 16-летнего подростка
На берегу реки, где пропали аборигены из ХМАО, найдена куртка 16-летнего подростка Фото:
новость из сюжета
В ХМАО на лодке пропала семья аборигенов

В ХМАО на берегу реки Малый Юган найдена куртка 16-летнего подростка — одного из членов семьи ханты, которые пропали, когда плыли на моторной лодке до стойбища. По словам родственницы, парень хорошо плавал и мог попытаться спасти близких, оказавшихся в воде.

«Куртку [подростка] нашли на берегу. По всей видимости, он выплыл на берег, и прыгнул обратно спасать всех», — рассказала журналисту URA.RU родственница пропавших.

Ранее URA.RU писало, что на реке Малый Юган пропали две семьи. Число участников трагедии выросло до девяти человек.

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В ХМАО на берегу реки Малый Юган найдена куртка 16-летнего подростка — одного из членов семьи ханты, которые пропали, когда плыли на моторной лодке до стойбища. По словам родственницы, парень хорошо плавал и мог попытаться спасти близких, оказавшихся в воде. «Куртку [подростка] нашли на берегу. По всей видимости, он выплыл на берег, и прыгнул обратно спасать всех», — рассказала журналисту URA.RU родственница пропавших. Ранее URA.RU писало, что на реке Малый Юган пропали две семьи. Число участников трагедии выросло до девяти человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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