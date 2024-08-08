В ХМАО на берегу реки, где пропала семья аборигенов, найдена куртка 16-летнего подростка

На берегу реки, где пропали аборигены из ХМАО, найдена куртка 16-летнего подростка
новость из сюжетаВ ХМАО на лодке пропала семья аборигенов
В ХМАО на берегу реки Малый Юган найдена куртка 16-летнего подростка — одного из членов семьи ханты, которые пропали, когда плыли на моторной лодке до стойбища. По словам родственницы, парень хорошо плавал и мог попытаться спасти близких, оказавшихся в воде.
«Куртку [подростка] нашли на берегу. По всей видимости, он выплыл на берег, и прыгнул обратно спасать всех», — рассказала журналисту URA.RU родственница пропавших.
Ранее URA.RU писало, что на реке Малый Юган пропали две семьи. Число участников трагедии выросло до девяти человек.
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