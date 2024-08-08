«На реке пропали две семьи»: число участников трагедии в ХМАО выросло до 9 человек

На реке Малый Юган в Сургутском районе ХМАО 8 августа произошла двойная трагедия. Журналисту URA.RU удалось связаться с родственниками 44-летней женщины, чье тело прибило к берегу. Оказалось, что в тот вечер на лодках в сторону стойбищ отправлялись две семьи, и ни одна не добралась до места назначения.
«Кроме семьи из семи человек с тремя маленькими детьми и одним подростком по Малому Югану сплавлялись еще мои дядя и тетя. Они также плыли на лодке. Это произошло между юртами Караевыми и Арантеевыми, ниже . Лодка перевернулась и дядя успел крикнуть жене, что его придавило 200-литровой бочкой с бензином», — рассказала племянница пострадавшей.
По ее словам, мужчина не смог выплыть, а ее тетя спаслась благодаря тому, что он перед поездкой настоял на том, чтобы жена надела спасательный жилет, и сам туго затянул на нем ремни. Женщина провела всю ночь на берегу в мокрой одежде (ночью температура воздуха была около 10 градусов тепла), пытаясь найти мужа. Родственники предполагают, что он так и не смог выплыть. Они просят власти увеличить число спасателей и направить на место трагедии вертолет и водолазов — сотовая связь на реке не ловит, но пострадавшей женщине необходима медицинская помощь.
Сейчас в ту сторону направляются члены семьи — муж и сын собеседницы, но связи с ними нет. Дочь пропавшего мужчины и чудом спасшейся женщины живет в Екатеринбурге. Родственники из Сургута связались с ней, и она планирует вылететь в ХМАО в ближайшее время.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию поисков пропавших югорчан. Семья из семи человек, четверо из которых дети, двигалась от стойбища Асимовых в сторону стойбищ Каймысовы на моторной лодке, вечером 8 августа связь с ними оборвалась.
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