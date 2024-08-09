«До больницы подбросишь»: появилось видео с Поддубным после ранения

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Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после атаки украинского дрона Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара украинского дрона по его автомобилю. Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева.

«До больницы подбросишь?», — спросил Евгений Поддубный у водителя машины, видеорегистратор которой и запечатлел военкора в первые минуты после ранения. Видео опубликовала Ольга Скабеева в своем telegram-канале. В ролике можно увидеть стоящего на ногах Поддубного, однако его лицо почти невозможно разглядеть из-за крови.

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Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара украинского дрона по его автомобилю. Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева. «До больницы подбросишь?», — спросил Евгений Поддубный у водителя машины, видеорегистратор которой и запечатлел военкора в первые минуты после ранения. Видео опубликовала Ольга Скабеева в своем telegram-канале. В ролике можно увидеть стоящего на ногах Поддубного, однако его лицо почти невозможно разглядеть из-за крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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