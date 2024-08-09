«До больницы подбросишь»: появилось видео с Поддубным после ранения

09 августа 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после атаки украинского дрона Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара украинского дрона по его автомобилю. Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева. «До больницы подбросишь?», — спросил Евгений Поддубный у водителя машины, видеорегистратор которой и запечатлел военкора в первые минуты после ранения. Видео опубликовала Ольга Скабеева в своем telegram -канале. В ролике можно увидеть стоящего на ногах Поддубного, однако его лицо почти невозможно разглядеть из-за крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара украинского дрона по его автомобилю. Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева. «До больницы подбросишь?», — спросил Евгений Поддубный у водителя машины, видеорегистратор которой и запечатлел военкора в первые минуты после ранения. Видео опубликовала Ольга Скабеева в своем telegram-канале. В ролике можно увидеть стоящего на ногах Поддубного, однако его лицо почти невозможно разглядеть из-за крови.