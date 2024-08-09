«До больницы подбросишь»: появилось видео с Поддубным после ранения

Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после атаки украинского дрона
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Появились первые кадры с военкором Евгением Поддубным после удара украинского дрона по его автомобилю. Видео опубликовала журналистка Ольга Скабеева.
«До больницы подбросишь?», — спросил Евгений Поддубный у водителя машины, видеорегистратор которой и запечатлел военкора в первые минуты после ранения. Видео опубликовала Ольга Скабеева в своем
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