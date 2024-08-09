«Труп приплыл к юрте»: спасатели нашли тело женщины из пропавшей в ХМАО семьи аборигенов

Труп 44-летней женщины, который нашли спасатели на реке Малый Юган в Сургутском районе ХМАО, сам приплыл к стойбищу. Югорчанка плыла в лодке вместе с семьей ханты, где было четверо детей. Об этом журналисту URA.RU рассказала племянница погибшей.
«Пока лодку не вытащат, никто ничего не узнает. Возможно, оторвался трос. Нужны водолазы. Тетю Люду нашли. Она всплыла. Труп приплыл в юрты, по последнем сведениям», — поделилась с агентством племянница.
Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Из пропавших было найдено только тело 44-летней женщины.
Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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