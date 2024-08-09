«Я желаю, чтобы никто такого не пережил»: жители Курской области выстроились за помощью. Фоторепортаж

В Курской области действует ЧС федерального характера
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Многие регионы РФ отправляют гуманитарную помощь и бытовую технику пострадавшим жителям Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате атаки ВСУ на Курскую область, украинских артобстрелов и ударов дронами, пострадали жители области и их жилища. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что местным людям помогают практически все регионы РФ. Они оказывают поддержку в эвакуации людей из опасных зон, а также доставляют гуманитарную помощь пострадавшим. Фотографии последствий ударов ВСУ и раздачи гуманитарной помощи жителям — в фоторепортаже URA.RU.

Новость по теме
Зачем Украина атаковала Курскую область, какие силы задействованы, как долго будут идти бои. Карта

Бои в приграничных территориях Курской области не прекращаются четвертый день. ВСУ пытаются прорваться за российскую границу.

В зону столкновения были направлены силы спецназа «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер», базировавшиеся в Мали (Западная Африка). Минобороны РФ направило бронетехнику в сторону приграничной области. Всевозможную огневую поддержку оказывают экипажи истребителей Су-34.

Ряд экспертов прогнозируют снижение активности ВСУ в течение ближайших двух-трех дней. В частности, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал «хорошие новости» через два-три дня.

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В результате атаки ВСУ на Курскую область, украинских артобстрелов и ударов дронами, пострадали жители области и их жилища. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что местным людям помогают практически все регионы РФ. Они оказывают поддержку в эвакуации людей из опасных зон, а также доставляют гуманитарную помощь пострадавшим. Фотографии последствий ударов ВСУ и раздачи гуманитарной помощи жителям — в фоторепортаже URA.RU. Бои в приграничных территориях Курской области не прекращаются четвертый день. ВСУ пытаются прорваться за российскую границу. В зону столкновения были направлены силы спецназа «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер», базировавшиеся в Мали (Западная Африка). Минобороны РФ направило бронетехнику в сторону приграничной области. Всевозможную огневую поддержку оказывают экипажи истребителей Су-34. Ряд экспертов прогнозируют снижение активности ВСУ в течение ближайших двух-трех дней. В частности, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал «хорошие новости» через два-три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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