В результате атаки ВСУ на Курскую область, украинских артобстрелов и ударов дронами, пострадали жители области и их жилища. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что местным людям помогают практически все регионы РФ. Они оказывают поддержку в эвакуации людей из опасных зон, а также доставляют гуманитарную помощь пострадавшим. Фотографии последствий ударов ВСУ и раздачи гуманитарной помощи жителям — в фоторепортаже URA.RU.
Бои в приграничных территориях Курской области не прекращаются четвертый день. ВСУ пытаются прорваться за российскую границу.
В зону столкновения были направлены силы спецназа «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер», базировавшиеся в Мали (Западная Африка). Минобороны РФ направило бронетехнику в сторону приграничной области. Всевозможную огневую поддержку оказывают экипажи истребителей Су-34.
Ряд экспертов прогнозируют снижение активности ВСУ в течение ближайших двух-трех дней. В частности, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал «хорошие новости» через два-три дня.
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