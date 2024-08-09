Зачем Украина атаковала Курскую область, какие силы задействованы, как долго будут идти бои. Карта

Кадыров пообещал хорошие новости по Курской области через три дня

09 августа 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В Курскую область направлена колония бронированной техники ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал хорошие новости по ситуации в Курской области в связи с вторжением украинских сил. Четвертый день ВСУ пытаются прорваться в российский регион. В связи с этим Минобороны РФ направило бронетехнику в сторону приграничной области. Также всевозможную огневую поддержку оказывают экипажи истребителей Су-34. URA.RU рассказывает, какая обстановка в Курской области в настоящий момент. ВС РФ направили колонну бронетехники в Курскую область Фото: Министерство обороны РФ Сколько в Курской области идут бои: когда они закончатся ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. Уже четвертый день продолжаются активные бои. Однако ряд экспертов прогнозируют снижение активности ВСУ в течение ближайших двух-трех дней. Об этом писал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещавший «хорошие новости» через два-три дня. Его заявление прозвучало на фоне того, что в регионе сейчас находятся бойцы подразделения «Ахмат». Накануне вечером замначальник Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ситуация в регионе не является критичной. Схожей риторики придерживается старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. Он предположил, что основные атаки ВСУ продлятся около двух дней. Однако он также предположил, что после этого атаки наоборот усилятся, если будут задействованы резервы украинской армии. ВСУ пытались прорываться со стороны города Сумы в разные направления Курской области Карта URA.RU Отряды из народного ополчения Военкоры, в частности, военный эксперт Юрий Подоляка и экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев предложили сформировать отряды народного ополчения в Курской области из гражданских. По их словам, это бы укрепило оборону госграницы РФ. Однако против этого выступил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что стихийных вооруженных формирований допускать «ни в коем разе нельзя». Какие силы задействованы Россия Накануне сообщалось, что в Курскую область, в связи с текущей обстановкой, направлены бойцы ЧВК «Вагнер». До этого бойцы базировались в Мали (Западная Африка). В ночь на 9 августа telegram-канал Shot написал, что бойцы военной группы уже прибыли в Курск и вступили в бой с украинской армией. Далее сами бойцы ЧВК «Вагнер» написали, что они «готовы прийти на помощь Родине». Об этом говорилось в заявлении совета командиров ЧВК, опубликованном в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Известно, что данный канал командиры ЧВК используют для коммуникации, передает РБК. О ситуации в Курской области высказался и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, бойцы ВСУ пытаются пробиться, задействуя все свои силы, но ситуация находится под российским контролем. «Критического ничего не вижу», — подчеркнул Алаудинов. Он сам находится в Курской области. Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинских позиций Фото: Министерство обороны РФ Украина Как пишет Forbes, Украина бросила на штурм Курской области 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая считается в стране элитной. Как ранее отмечали в RT, в 2022 году эта бригада участвовала в расстреле российских военнопленных. Также ряд telegram-каналов писали, что в боях на территории российской области участвуют грузинские и польские наемники. Какие цели преследуют ВСУ Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказал свое мнение о ситуации в Курской области, в частности в Судже. Он отметил, что продвижение украинских сил на этот российский регион поможет укрепить позиции в переговорах, с целью, как он выразился, добиться чего-то важного для Украины. Однако, относительно текущей обстановки в Судже, он отказался давать комментарии. Сам же лидер страны, Владимир Зеленский, указал, что такое давление на Россию является способом добиться мира. По его мнению, такой подход способствует установлению мирного соглашения. Что происходит на Курской АЭС, рядом с которой идут бои Вертолеты ВСУ были замечены над территорией Суджи, как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Министерство обороны Российской Федерации не подтвердило эту информацию. По данным того же журналиста, также были замечены военные вертолеты ВСУ в 30 километрах от Курской атомной электростанции (АЭС). Данные об этом также не были официально подтверждены. Военная колония состоит из тяжелой техники ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ АЭС в Курчатове, где совсем недалеко проходят бои между вооруженными силами России и Украины, продолжает работать в обычном режиме. Об этом «Парламентской газете» сообщили в управлении информации и общественных связей станции. Там добавили, что первый и второй энергоблоки станции приостановлены из-за истечения срока эксплуатации». Третий и четвертый блоки функционируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал хорошие новости по ситуации в Курской области в связи с вторжением украинских сил. Четвертый день ВСУ пытаются прорваться в российский регион. В связи с этим Минобороны РФ направило бронетехнику в сторону приграничной области. Также всевозможную огневую поддержку оказывают экипажи истребителей Су-34. URA.RU рассказывает, какая обстановка в Курской области в настоящий момент. ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. Уже четвертый день продолжаются активные бои. Однако ряд экспертов прогнозируют снижение активности ВСУ в течение ближайших двух-трех дней. Об этом писал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пообещавший «хорошие новости» через два-три дня. Его заявление прозвучало на фоне того, что в регионе сейчас находятся бойцы подразделения «Ахмат». Накануне вечером замначальник Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ситуация в регионе не является критичной. Схожей риторики придерживается старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. Он предположил, что основные атаки ВСУ продлятся около двух дней. Однако он также предположил, что после этого атаки наоборот усилятся, если будут задействованы резервы украинской армии. Военкоры, в частности, военный эксперт Юрий Подоляка и экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев предложили сформировать отряды народного ополчения в Курской области из гражданских. По их словам, это бы укрепило оборону госграницы РФ. Однако против этого выступил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что стихийных вооруженных формирований допускать «ни в коем разе нельзя». Накануне сообщалось, что в Курскую область, в связи с текущей обстановкой, направлены бойцы ЧВК «Вагнер». До этого бойцы базировались в Мали (Западная Африка). В ночь на 9 августа telegram-канал Shot написал, что бойцы военной группы уже прибыли в Курск и вступили в бой с украинской армией. Далее сами бойцы ЧВК «Вагнер» написали, что они «готовы прийти на помощь Родине». Об этом говорилось в заявлении совета командиров ЧВК, опубликованном в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Известно, что данный канал командиры ЧВК используют для коммуникации, передает РБК. О ситуации в Курской области высказался и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, бойцы ВСУ пытаются пробиться, задействуя все свои силы, но ситуация находится под российским контролем. «Критического ничего не вижу», — подчеркнул Алаудинов. Он сам находится в Курской области. Как пишет Forbes, Украина бросила на штурм Курской области 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая считается в стране элитной. Как ранее отмечали в RT, в 2022 году эта бригада участвовала в расстреле российских военнопленных. Также ряд telegram-каналов писали, что в боях на территории российской области участвуют грузинские и польские наемники. Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказал свое мнение о ситуации в Курской области, в частности в Судже. Он отметил, что продвижение украинских сил на этот российский регион поможет укрепить позиции в переговорах, с целью, как он выразился, добиться чего-то важного для Украины. Однако, относительно текущей обстановки в Судже, он отказался давать комментарии. Сам же лидер страны, Владимир Зеленский, указал, что такое давление на Россию является способом добиться мира. По его мнению, такой подход способствует установлению мирного соглашения. Вертолеты ВСУ были замечены над территорией Суджи, как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Министерство обороны Российской Федерации не подтвердило эту информацию. По данным того же журналиста, также были замечены военные вертолеты ВСУ в 30 километрах от Курской атомной электростанции (АЭС). Данные об этом также не были официально подтверждены. АЭС в Курчатове, где совсем недалеко проходят бои между вооруженными силами России и Украины, продолжает работать в обычном режиме. Об этом «Парламентской газете» сообщили в управлении информации и общественных связей станции. Там добавили, что первый и второй энергоблоки станции приостановлены из-за истечения срока эксплуатации». Третий и четвертый блоки функционируют.