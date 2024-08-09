В США назвали опасной авантюрой атаку ВСУ на Курскую область

NYT: США до сих пор не могут найти логики в атаке ВСУ по Курской области

09 августа 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

В США навали вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вторжение украинских сил в Курскую область — это по большей части авантюра, уверены американские обозреватели. По их словам, если ВСУ хотят продвинуться вглубь российского региона, им придется расширить свои фланги, дав возможность ВС РФ занять выгодные позиции в зоне СВО. Об этом пишет The New Yourk Times. Авторы отмечают, что у Украины нет логики в их действиях. «Это авантюра», — приводят журналисты слова источника из администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Также на Украине называют прорыв «азартной игрой». При этом в США отмечают, что в действиях ВСУ нет логики. Обозреватели из США также пишут, что ВСУ опасаются ответного удара со стороны российских сил по Сумской области, которая граничит с Курской. По словам авторов материала, Киев инициировал прорыв в приграничный российский регион, не уведомив об этом американских представителей. Те пытаются найти логику в действиях ВСУ. Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторжение украинских сил в Курскую область — это по большей части авантюра, уверены американские обозреватели. По их словам, если ВСУ хотят продвинуться вглубь российского региона, им придется расширить свои фланги, дав возможность ВС РФ занять выгодные позиции в зоне СВО. Об этом пишет The New Yourk Times. Авторы отмечают, что у Украины нет логики в их действиях. «Это авантюра», — приводят журналисты слова источника из администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Также на Украине называют прорыв «азартной игрой». При этом в США отмечают, что в действиях ВСУ нет логики. Обозреватели из США также пишут, что ВСУ опасаются ответного удара со стороны российских сил по Сумской области, которая граничит с Курской. По словам авторов материала, Киев инициировал прорыв в приграничный российский регион, не уведомив об этом американских представителей. Те пытаются найти логику в действиях ВСУ. Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются.