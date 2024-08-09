В США назвали опасной авантюрой атаку ВСУ на Курскую область

NYT: США до сих пор не могут найти логики в атаке ВСУ по Курской области
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
В США навали вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вторжение украинских сил в Курскую область — это по большей части авантюра, уверены американские обозреватели. По их словам, если ВСУ хотят продвинуться вглубь российского региона, им придется расширить свои фланги, дав возможность ВС РФ занять выгодные позиции в зоне СВО. Об этом пишет The New Yourk Times. Авторы отмечают, что у Украины нет логики в их действиях.

«Это авантюра», — приводят журналисты слова источника из администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Также на Украине называют прорыв «азартной игрой». При этом в США отмечают, что в действиях ВСУ нет логики.

Обозреватели из США также пишут, что ВСУ опасаются ответного удара со стороны российских сил по Сумской области, которая граничит с Курской. По словам авторов материала, Киев инициировал прорыв в приграничный российский регион, не уведомив об этом американских представителей. Те пытаются найти логику в действиях ВСУ.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются.

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Вторжение украинских сил в Курскую область — это по большей части авантюра, уверены американские обозреватели. По их словам, если ВСУ хотят продвинуться вглубь российского региона, им придется расширить свои фланги, дав возможность ВС РФ занять выгодные позиции в зоне СВО. Об этом пишет The New Yourk Times. Авторы отмечают, что у Украины нет логики в их действиях. «Это авантюра», — приводят журналисты слова источника из администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Также на Украине называют прорыв «азартной игрой». При этом в США отмечают, что в действиях ВСУ нет логики. Обозреватели из США также пишут, что ВСУ опасаются ответного удара со стороны российских сил по Сумской области, которая граничит с Курской. По словам авторов материала, Киев инициировал прорыв в приграничный российский регион, не уведомив об этом американских представителей. Те пытаются найти логику в действиях ВСУ. Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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