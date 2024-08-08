CNN: Украина атаковала Курскую область без ясной стратегической цели

Украина направила своих бойцов в Курскую область без четкого понимания стратегической цели такого предприятия. Об этом сообщает американский телеканал CNN, приравнивая атаку к «погоне за заголовками».
«Решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию — в погоне за заголовками, но пока что неясной стратегической целью — знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины. И, возможно, это возвещает о новой фазе конфликта», — передает телеканал на своем официальном сайте.
Также CNN заявил, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, который связан с вопросами ведения боевых действий против РФ. Как отмечает телеканал, подчиненные главнокомандующего все чаще подвергают сомнению его действия.
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