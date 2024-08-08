08 августа 2024

CNN: Украина атаковала Курскую область без ясной стратегической цели

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У ВСУ нет четких планов под Курском, считает CNN
У ВСУ нет четких планов под Курском, считает CNN Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина направила своих бойцов в Курскую область без четкого понимания стратегической цели такого предприятия. Об этом сообщает американский телеканал CNN, приравнивая атаку к «погоне за заголовками».

«Решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию — в погоне за заголовками, но пока что неясной стратегической целью — знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины. И, возможно, это возвещает о новой фазе конфликта», — передает телеканал на своем официальном сайте.

Также CNN заявил, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, который связан с вопросами ведения боевых действий против РФ. Как отмечает телеканал, подчиненные главнокомандующего все чаще подвергают сомнению его действия.

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Украина направила своих бойцов в Курскую область без четкого понимания стратегической цели такого предприятия. Об этом сообщает американский телеканал CNN, приравнивая атаку к «погоне за заголовками». «Решение Украины перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу в Россию — в погоне за заголовками, но пока что неясной стратегической целью — знаменует момент либо отчаяния, либо вдохновения для Украины. И, возможно, это возвещает о новой фазе конфликта», — передает телеканал на своем официальном сайте. Также CNN заявил, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского наметился раскол, который связан с вопросами ведения боевых действий против РФ. Как отмечает телеканал, подчиненные главнокомандующего все чаще подвергают сомнению его действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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