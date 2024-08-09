В ХМАО власти ввели режим ЧС на месте поисков пропавшей семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте поисков пропавшей семьи ханты на реке Малый Юган введ режим ЧС
На месте поисков пропавшей семьи ханты на реке Малый Юган введ режим ЧС Фото:
новость из сюжета
В ХМАО на лодке пропала семья аборигенов

Власти Сургутского района ввели режим ЧС на месте поисковой операции, где пропали несколько семей ханты, которые на лодке перебирались с одного стойбища на другое. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

«В зоне предполагаемой пропажи семьи, в соответствии с законодательством, введен режим чрезвычайной ситуации локального характера», — прокомментировали в мэрии Сургутского района. Поисковая операция продолжается. А социальные службы готовы оказать помощь.

Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что врио губернатора Руслану Кухаруку доложено о произошедшей ситуации. «Он держит ее на личном контроле», — прокомментировал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Из пропавших было найдено только тело 44-летней женщины.

Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

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Власти Сургутского района ввели режим ЧС на месте поисковой операции, где пропали несколько семей ханты, которые на лодке перебирались с одного стойбища на другое. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе муниципалитета. «В зоне предполагаемой пропажи семьи, в соответствии с законодательством, введен режим чрезвычайной ситуации локального характера», — прокомментировали в мэрии Сургутского района. Поисковая операция продолжается. А социальные службы готовы оказать помощь. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что врио губернатора Руслану Кухаруку доложено о произошедшей ситуации. «Он держит ее на личном контроле», — прокомментировал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Семья из семи человек, из которых четверо — дети, направлялась на моторной лодке от стойбища Ачимовых в сторону стойбищ Каймысовых. 8 августа связь с ними оборвалась. Из пропавших было найдено только тело 44-летней женщины. Позже оказалось, что в тот же день на реке Малый Юган случилась еще одна трагедия. Супруги из коренных народов также перевернулись на лодке. В момент происшествия мужчина успел лишь крикнуть, что его придавило 200-литровой бочкой. Он не смог выбраться. А его жене удалось спастись благодаря тому, что перед поездкой он настоял, чтобы та надела спасательный жилет. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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