В Госдуме оценили выступление россиян на Олимпиаде, которые завоевали одну медаль

Депутат Свищев: РФ должна быть благодарна выступившим на Олимпиаде спортсменам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
Россияне должны поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей» Фото:

Российские спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, выступили в Париже несмотря на сильное психологическое давление со стороны Запада. Поэтому страна должна быть им благодарна. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Наши же [спортсмены], вместо того, чтобы концентрироваться на подготовке к соревнованиям, вынуждены были постоянно противостоять психологическому давлению. Кроме того, сильнейшие атлеты от нашей страны поехать не смогли — для них создали невозможные условия», — сообщил Дмитрий Свищев в беседе с Lenta.ru. Он также призвал россиян поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей».

Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже забрали только одну медаль — серебро. Медалистками стали спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.

На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. Эту информацию передавали 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, выступили в Париже несмотря на сильное психологическое давление со стороны Запада. Поэтому страна должна быть им благодарна. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Наши же [спортсмены], вместо того, чтобы концентрироваться на подготовке к соревнованиям, вынуждены были постоянно противостоять психологическому давлению. Кроме того, сильнейшие атлеты от нашей страны поехать не смогли — для них создали невозможные условия», — сообщил Дмитрий Свищев в беседе с Lenta.ru. Он также призвал россиян поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей». Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже забрали только одну медаль — серебро. Медалистками стали спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. Эту информацию передавали 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...