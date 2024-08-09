В Госдуме оценили выступление россиян на Олимпиаде, которые завоевали одну медаль

Депутат Свищев: РФ должна быть благодарна выступившим на Олимпиаде спортсменам

09 августа 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Россияне должны поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, выступили в Париже несмотря на сильное психологическое давление со стороны Запада. Поэтому страна должна быть им благодарна. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Наши же [спортсмены], вместо того, чтобы концентрироваться на подготовке к соревнованиям, вынуждены были постоянно противостоять психологическому давлению. Кроме того, сильнейшие атлеты от нашей страны поехать не смогли — для них создали невозможные условия», — сообщил Дмитрий Свищев в беседе с Lenta.ru . Он также призвал россиян поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей». Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже забрали только одну медаль — серебро. Медалистками стали спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. Эту информацию передавали 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские спортсмены, которые поехали на Олимпиаду, выступили в Париже несмотря на сильное психологическое давление со стороны Запада. Поэтому страна должна быть им благодарна. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Наши же [спортсмены], вместо того, чтобы концентрироваться на подготовке к соревнованиям, вынуждены были постоянно противостоять психологическому давлению. Кроме того, сильнейшие атлеты от нашей страны поехать не смогли — для них создали невозможные условия», — сообщил Дмитрий Свищев в беседе с Lenta.ru. Он также призвал россиян поблагодарить спортсменов, несмотря на то, что болельщикам олимпийцев из РФ «хотелось больше медалей». Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже забрали только одну медаль — серебро. Медалистками стали спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира. На участие в Олимпийских играх в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. Эту информацию передавали 360.ru.