Свердловчанка нашла «инопланетный» фиолетовый гриб из Красной книги

В Свердловской области нашли фиолетовый гриб из Красной книги

10 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Гриб оставили расти и размножаться (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Свердловской области Елена Пономарева наткнулась в лесу на редкий гриб — фиолетовый паутинник, занесенный в Красную книгу. Женщина поделилась с URA.RU фотографиями. За необычный цвет этот гриб в сети называют «космическим» и приписывают ему магические свойства. «С семьей ходили по грибы в Нижнесергинском районе и наткнулась на такой красивый редкий гриб. Он краснокнижный, называется фиолетовый паутинник», — рассказала Пономарева. Паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу разных регионов России, в том числе и Свердловской области. Ему присвоена 3-я категория охранного статуса, то есть он считается редким видом. Несмотря на необычный «инопланетянский» цвет гриб съедобен. Однако собирать его нельзя: за уничтожение ценных видов грибов и растений по закону предполагается уголовная ответственность. Как следует из открытых данных, фиолетовый паутинник растет по всей территории России, при этом попадается людям на глаза очень редко. Удивительный гриб описан во многих сказках и легендах, ему приписывают даже магические свойства. Некоторые верят, что паутинник якобы обладает целебной силой и приносит удачу тому, кто его обнаружит. Ценители магии даже используют его в некоторых обрядах и ритуалах. Фиолетовый паутинник съедобен, но срезать его нельзя — он из Красной книги Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области Елена Пономарева наткнулась в лесу на редкий гриб — фиолетовый паутинник, занесенный в Красную книгу. Женщина поделилась с URA.RU фотографиями. За необычный цвет этот гриб в сети называют «космическим» и приписывают ему магические свойства. «С семьей ходили по грибы в Нижнесергинском районе и наткнулась на такой красивый редкий гриб. Он краснокнижный, называется фиолетовый паутинник», — рассказала Пономарева. Паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу разных регионов России, в том числе и Свердловской области. Ему присвоена 3-я категория охранного статуса, то есть он считается редким видом. Несмотря на необычный «инопланетянский» цвет гриб съедобен. Однако собирать его нельзя: за уничтожение ценных видов грибов и растений по закону предполагается уголовная ответственность. Как следует из открытых данных, фиолетовый паутинник растет по всей территории России, при этом попадается людям на глаза очень редко. Удивительный гриб описан во многих сказках и легендах, ему приписывают даже магические свойства. Некоторые верят, что паутинник якобы обладает целебной силой и приносит удачу тому, кто его обнаружит. Ценители магии даже используют его в некоторых обрядах и ритуалах.