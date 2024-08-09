В Тобольске на улице найдена опасная коробка

Со слов очевидцев, на улице много полицейских, территория оцеплена
В Тобольске (Тюменская область) вечером 8 августа в 7-м микрорайоне недалеко от дома номер 14 обнаружена коробка с неизвестным содержимым. По сообщениям очевидцев в соцсети, находка представляет опасность.
«Микрорайон 7, дом 14. Обнаружена коробка представляющая опасность», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Территория оцеплена, работают сотрудники полиции. На место ЧП прибыли медики.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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