09 августа 2024

В Тобольске на улице найдена опасная коробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, на улице много полицейских, территория оцеплена
Со слов очевидцев, на улице много полицейских, территория оцеплена Фото:

В Тобольске (Тюменская область) вечером 8 августа в 7-м микрорайоне недалеко от дома номер 14 обнаружена коробка с неизвестным содержимым. По сообщениям очевидцев в соцсети, находка представляет опасность.

«Микрорайон 7, дом 14. Обнаружена коробка представляющая опасность», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Территория оцеплена, работают сотрудники полиции. На место ЧП прибыли медики.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) вечером 8 августа в 7-м микрорайоне недалеко от дома номер 14 обнаружена коробка с неизвестным содержимым. По сообщениям очевидцев в соцсети, находка представляет опасность. «Микрорайон 7, дом 14. Обнаружена коробка представляющая опасность», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Территория оцеплена, работают сотрудники полиции. На место ЧП прибыли медики. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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