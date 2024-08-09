Власти Суджи отреагировали на сообщения о взятии города ВСУ

Глава Суджи Слащев: город не находится под контролем украинской армии

10 августа 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Суджа регулярно подвергается обстрелам ВСУ Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Сразу в трех регионах России введен режим КТО на фоне угроз со стороны Украины Глава Суджи, города в Курской области, Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Он призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику. «Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев. Его слова передает РИА Новости. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. В некоторых районах региона была объявлена эвакуация. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Суджи, города в Курской области, Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Он призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику. «Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев. Его слова передает РИА Новости. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. В некоторых районах региона была объявлена эвакуация. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.