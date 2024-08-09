Власти Суджи отреагировали на сообщения о взятии города ВСУ

Суджа регулярно подвергается обстрелам ВСУ
Глава Суджи, города в Курской области, Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Он призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику.
«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев. Его слова передает РИА Новости.
Курская область была атакована 6 августа украинской армией. В некоторых районах региона была объявлена эвакуация. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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