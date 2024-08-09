09 августа 2024

Власти Суджи отреагировали на сообщения о взятии города ВСУ

Глава Суджи Слащев: город не находится под контролем украинской армии
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
Суджа регулярно подвергается обстрелам ВСУ Фото:
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Сразу в трех регионах России введен режим КТО на фоне угроз со стороны Украины

Глава Суджи, города в Курской области, Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Он призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев. Его слова передает РИА Новости.

Курская область была атакована 6 августа украинской армией. В некоторых районах региона была объявлена эвакуация. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.

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Глава Суджи, города в Курской области, Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Он призвал не верить украинской пропаганде и не сеять панику. «Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев. Его слова передает РИА Новости. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. В некоторых районах региона была объявлена эвакуация. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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