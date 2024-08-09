Режим КТО введен в еще одном регионе РФ

Губернатор Смирнов: Режим КТО ввели в Курской области

10 августа 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Решение о проведении КТО принято начальником регионального УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режим КТО введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. «В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — говорится в сообщении Смирнова. Оно опубликовано в его telegram-канале. Ранее режим КТО был введен в Брянской области. Решение было принято по аналогичным причинам. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим КТО введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. «В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — говорится в сообщении Смирнова. Оно опубликовано в его telegram-канале. Ранее режим КТО был введен в Брянской области. Решение было принято по аналогичным причинам. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.