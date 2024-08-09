09 августа 2024

Режим КТО введен в еще одном регионе РФ

Губернатор Смирнов: Режим КТО ввели в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Решение о проведении КТО принято начальником регионального УФСБ Фото:

Режим КТО введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — говорится в сообщении Смирнова. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Ранее режим КТО был введен в Брянской области. Решение было принято по аналогичным причинам.

Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти.

В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.

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Режим КТО введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. «В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — говорится в сообщении Смирнова. Оно опубликовано в его telegram-канале. Ранее режим КТО был введен в Брянской области. Решение было принято по аналогичным причинам. Режим контртеррористической операции (КТО) в Российской Федерации устанавливается и отменяется руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) в соответствии с действующим законодательством. В случаях крупномасштабных операций об этом информируются высшие органы государственной власти. В рамках этого режима предусмотрены особые полномочия для сотрудников правоохранительных органов, включая право на досмотр и проверку документов, а также использование имущества организаций и граждан для нужд операции. Подробнее о режиме КТО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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