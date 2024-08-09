Бомбардировщики ВКС России нанесли более 40 ударов по ВСУ

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ, поддерживая действия группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. По его словам, за сутки поражено 385 выявленных целей противника.
«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — заявил Савчук. Он также отметил успешное поражение подразделениями группировки войск «Центр» целей противника, включая формирования нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад, и отражение контратак ВСУ.
По словам Савчука, ВСУ потеряли до 370 человек. Также уничтожена вражеская техника, в том числе: четыре авто, гаубицы М777, «Мста-Б» и две Д-30, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и четыре миномета.
Ранее ВС РФ ударили по резервам украинских военных в Сумской области, граничащей с Курской. Российские истребители СУ-34 сбросили на украинский регион трехтонные фугасные бомбы ФАБ-3000, передает RT.
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