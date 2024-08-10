Экс-глава YouTube Сьюзен Воджицки умерла на 57-м году жизни

Умерла экс-гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки. Об этом сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет спустя несколько лет борьбы с онкологией.
«Невероятно опечален потерей моей дорогой Сьюзан Воджицки после двух лет жизни с раком. <...> Нам будет ее очень не хватать. Наши мысли с ее семьей. Покойся с миром, Сьюзан», — сообщил Пичаи. Об этом он написал в соцсети Х.
На протяжении девяти лет, начиная с 2014 года и до своего ухода в 2023 году, Воджицки занимала пост руководителя компании YouTube. Покинув эту должность, она продолжила свою деятельность как консультант в холдинговой компании Alphabet — владельцем технологического гиганта Google, который приобрел платформу YouTube еще в далеком 2006 году.
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