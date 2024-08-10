Экс-глава YouTube Сьюзен Воджицки умерла на 57-м году жизни

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В возрасте 56 лет умерла экс-ген директор YouTube Сьюзан Воджицки
В возрасте 56 лет умерла экс-ген директор YouTube Сьюзан Воджицки Фото:

Умерла экс-гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки. Об этом сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет спустя несколько лет борьбы с онкологией.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой Сьюзан Воджицки после двух лет жизни с раком. <...> Нам будет ее очень не хватать. Наши мысли с ее семьей. Покойся с миром, Сьюзан», — сообщил Пичаи. Об этом он написал в соцсети Х. 

На протяжении девяти лет, начиная с 2014 года и до своего ухода в 2023 году, Воджицки занимала пост руководителя компании YouTube. Покинув эту должность, она продолжила свою деятельность как консультант в холдинговой компании Alphabet — владельцем технологического гиганта Google, который приобрел платформу YouTube еще в далеком 2006 году.

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Умерла экс-гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки. Об этом сообщил руководитель Google Сундар Пичаи. Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет спустя несколько лет борьбы с онкологией. «Невероятно опечален потерей моей дорогой Сьюзан Воджицки после двух лет жизни с раком. <...> Нам будет ее очень не хватать. Наши мысли с ее семьей. Покойся с миром, Сьюзан», — сообщил Пичаи. Об этом он написал в соцсети Х.  На протяжении девяти лет, начиная с 2014 года и до своего ухода в 2023 году, Воджицки занимала пост руководителя компании YouTube. Покинув эту должность, она продолжила свою деятельность как консультант в холдинговой компании Alphabet — владельцем технологического гиганта Google, который приобрел платформу YouTube еще в далеком 2006 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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