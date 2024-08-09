09 августа 2024

Аномальное цветение рябины в конце лета заметили в Челябинской области

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Золотая осень, Бабье лето. Челябинск, сквер, рябина, алое поле, парк, бабье лето, золотая осень, ягоды, природа, время года
Цветение рябины заметили в Саткинском районе (архивное фото) Фото:

Рябина вновь зацвела в августе в поселке Межевом Саткинского района в Челябинской области. Об аномалии сообщили местные жители.

«В Межевом рябина вновь зацвела. Удивительно, наряду с созревшими ягодами на дереве распустились новые цветы», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий». Цветущая в конце лета рябина, по одной из примет, предвещает теплую осень.

Вот так цветет рябина в Межевом
Вот так цветет рябина в Межевом

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Рябина вновь зацвела в августе в поселке Межевом Саткинского района в Челябинской области. Об аномалии сообщили местные жители. «В Межевом рябина вновь зацвела. Удивительно, наряду с созревшими ягодами на дереве распустились новые цветы», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий». Цветущая в конце лета рябина, по одной из примет, предвещает теплую осень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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