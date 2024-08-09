Аномальное цветение рябины в конце лета заметили в Челябинской области

Цветение рябины заметили в Саткинском районе (архивное фото)
Рябина вновь зацвела в августе в поселке Межевом Саткинского района в Челябинской области. Об аномалии сообщили местные жители.
«В Межевом рябина вновь зацвела. Удивительно, наряду с созревшими ягодами на дереве распустились новые цветы», — сообщается в telegram-канале «Саткинский рабочий». Цветущая в конце лета рябина, по одной из примет, предвещает теплую осень.
Вот так цветет рябина в Межевом
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