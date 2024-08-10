Алаудинов раскрыл возможный сценарий СВО в ближайшем будущем

Алаудинов предсказал событие, которое позволит РФ победить в СВО

10 августа 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов отметил, что для жителей Курской области и приграничных регионов с Украиной, сейчас очень тяжелые времена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас России переживает сложные времена, и даже среди тех, кто верит в ее победу, начинают появляться сомнения. Вскоре произойдет событие, которое станет причиной победы РФ в этой борьбе. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в своих социальных сетях. «Я помню строки… в этих строках говорится, что настанут очень тяжелые времена <…> большая часть людей, которые верят в Россию, даже они начнут сомневаться в том, что Россия сможет выиграть. <…> Всевышний ниспошлет нам причину, по которой Россия победит в битве против», — заявил Алаудинов в опубликованном ролике своего личного telegram-канале . Он подчеркнул, что российские военные делают все для того, чтобы разгромить ВСУ и освободить территории. Ранее Алаудинов заявил, что к Курской области стягиваются иностранные наемники, включая военных из Польши, Франции и других стран. По словам командира чеченского спецназа, операция ВСУ под Курской областью курируется командованием штабов блока НАТО, так как украинская армия без их участия не смогла бы спланировать подобную атаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас России переживает сложные времена, и даже среди тех, кто верит в ее победу, начинают появляться сомнения. Вскоре произойдет событие, которое станет причиной победы РФ в этой борьбе. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в своих социальных сетях. «Я помню строки… в этих строках говорится, что настанут очень тяжелые времена <…> большая часть людей, которые верят в Россию, даже они начнут сомневаться в том, что Россия сможет выиграть. <…> Всевышний ниспошлет нам причину, по которой Россия победит в битве против», — заявил Алаудинов в опубликованном ролике своего личного telegram-канале. Он подчеркнул, что российские военные делают все для того, чтобы разгромить ВСУ и освободить территории. Ранее Алаудинов заявил, что к Курской области стягиваются иностранные наемники, включая военных из Польши, Франции и других стран. По словам командира чеченского спецназа, операция ВСУ под Курской областью курируется командованием штабов блока НАТО, так как украинская армия без их участия не смогла бы спланировать подобную атаку.