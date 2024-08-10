Алаудинов рассказал детали подготовки ВСУ к атаке на Курскую область

Алаудинов: ВСУ стянули с белорусской границы для попадания в Курскую область

10 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Курской области за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ стянули силы с белорусской границы для нападения на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. По его данным, ВСУ также оставили свои позиции на других направлениях ради провокации в Курской области. «[Киев] стянул все свои силы с белорусской границы», — сообщил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, подчеркнул Алаудинов, ВСУ стянули войска с остальных направлений. ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь с 9 на 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской области за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ стянули силы с белорусской границы для нападения на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов. По его данным, ВСУ также оставили свои позиции на других направлениях ради провокации в Курской области. «[Киев] стянул все свои силы с белорусской границы», — сообщил Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, подчеркнул Алаудинов, ВСУ стянули войска с остальных направлений. ВСУ начали прорыв в Курскую область 6 августа. В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь с 9 на 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) указал на необходимость этих мер для обеспечения безопасности граждан. В Курской области за ночь средствами ПВО было сбито 26 украинских беспилотников.