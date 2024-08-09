Рок-группа из Екатеринбурга массово отменяет концерты в России

Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала изменения в своем туре по России, отменив ряд концертов, но подтвердила выступление в уральской столице. Об этом музыканты сообщили в соцсети.
Артисты перенесли свою поездку в Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Группа выразила сожаление по поводу переноса южной части своего тура, объяснив это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как музыкантов, так и организаторов. О новых датах концертов будет объявлено дополнительно, при этом уже приобретенные билеты останутся действительными.
«В Москве и Екатеринбурге концерты пройдут в заявленные дни, тут никаких изменений», — сказано в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы. В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!