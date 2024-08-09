Развлечения Знаменитости Рок-группа из Екатеринбурга массово отменяет концерты в России 10 августа 2024 в 20:05 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября (фото из архива) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала изменения в своем туре по России, отменив ряд концертов, но подтвердила выступление в уральской столице. Об этом музыканты сообщили в соцсети. Артисты перенесли свою поездку в Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Группа выразила сожаление по поводу переноса южной части своего тура, объяснив это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как музыкантов, так и организаторов. О новых датах концертов будет объявлено дополнительно, при этом уже приобретенные билеты останутся действительными. «В Москве и Екатеринбурге концерты пройдут в заявленные дни, тут никаких изменений», — сказано в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы. В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала изменения в своем туре по России, отменив ряд концертов, но подтвердила выступление в уральской столице. Об этом музыканты сообщили в соцсети. Артисты перенесли свою поездку в Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Группа выразила сожаление по поводу переноса южной части своего тура, объяснив это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как музыкантов, так и организаторов. О новых датах концертов будет объявлено дополнительно, при этом уже приобретенные билеты останутся действительными. «В Москве и Екатеринбурге концерты пройдут в заявленные дни, тут никаких изменений», — сказано в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы. В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям