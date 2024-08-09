09 августа 2024

Рок-группа из Екатеринбурга массово отменяет концерты в России

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Ural Music Night 2017. Ночь Музыки. Екатеринбург, ягодин олег, курара
В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября (фото из архива) Фото:

Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала изменения в своем туре по России, отменив ряд концертов, но подтвердила выступление в уральской столице. Об этом музыканты сообщили в соцсети.

Артисты перенесли свою поездку в Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Группа выразила сожаление по поводу переноса южной части своего тура, объяснив это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как музыкантов, так и организаторов. О новых датах концертов будет объявлено дополнительно, при этом уже приобретенные билеты останутся действительными.

«В Москве и Екатеринбурге концерты пройдут в заявленные дни, тут никаких изменений», — сказано в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы. В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября.

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Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала изменения в своем туре по России, отменив ряд концертов, но подтвердила выступление в уральской столице. Об этом музыканты сообщили в соцсети. Артисты перенесли свою поездку в Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Группа выразила сожаление по поводу переноса южной части своего тура, объяснив это обстоятельствами, которые находятся вне контроля как музыкантов, так и организаторов. О новых датах концертов будет объявлено дополнительно, при этом уже приобретенные билеты останутся действительными. «В Москве и Екатеринбурге концерты пройдут в заявленные дни, тут никаких изменений», — сказано в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группы. В Екатеринбурге концерт состоится 28 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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